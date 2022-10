VIDEO: Zlín - Slovácko 0:2. Derby pro hosty! Výhra po měsíci a půl

Slovácko v tabulce poskočilo na desáté místo, naopak „Ševci“, kteří naplno nebodovali počtvrté za sebou a vyhráli jediný z posledních sedmi domácích zápasů, jsou na předposlední patnácté pozici.

Úvod východomoravského derby vyšel lépe domácím, kteří předčili soupeře dobrým pohybem a aktivní hrou středem hřiště i po křídlech. V páté minutě střílel nad Hrubý, poté pálil přesněji Kolář, ale ke své smůle trefil před sebou stojícího spoluhráče.

Slovácko se dostávalo do tempa jen pozvolna, ale hned jeho první vážnější akce zaváněla gólem. Petržela by ale ve slibné pozici nesměl trefit jen nohy už překonaného a ležícího brankáře Rakovana. Ve 21. minutě poslal míč nad Mihálik, o pět minut později mohl otevřít skóre Daníček, jehož přízemní střela jen o kousek minula tyč Rakovanovy branky. Podobně dopadl i další pokus Mihálika.

Do druhé půle vstoupilo výborně Slovácko a ve 47. minuty šlo do vedení. Mihálik po pasu Kalabišky přeloboval vyběhnutého Rakovana a míč do sítě dorazil Iráčan Duskí, který skóroval potřetí v ligové sezoně.

„Ševci“ museli vsadit více na ofenzivu, kterou posílili střídáním. Po hodině hry z hranice pokutového území zamířil tvrdě Janetzký, ale gólman Nguyen s obtížemi vyrazil míč na roh.

V 70. minutě hlavičkoval nepřesně Jawo, pak nápor Zlína na chvíli ochabl, hosté ovládli střed pole a hru kontrovali. V 81. minutě se vydal na dlouhou cestu po pravém křídle čerstvý Tomič, ve vápně našel rovněž střídajícího Trávníka, jenž si položil Koláře a střelou pod břevno rozhodl o osudu zápasu. Zlín prohrál čtvrtý z posledních pěti ligových duelů se Slováckem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 47. Doski, 81. Trávník Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, J. Kolář, V. Procházka (C), Bartošák (80. Simerský) – Didiba – Fillo (58. Y. Dramé), Janetzký (80. J. Hellebrand), R. Hrubý (58. Vukadinović), Čanturišvili (90. Kovinić) – Jawo. Hosté: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C), Doski (85. Siňavskij) – Havlík, Daníček – Petržela (69. Tomič), Mihálik (69. Trávník), Kalabiška – L. Kozák (85. Vecheta). Náhradníci Domácí: Simerský, Reiter, Dramé, Kovinić, Hellebrand, Dostál, Vukadinović Hosté: Brandner, Břečka, Fryšták, Kohút, Siňavskij, Šašinka, Šimko, Tomič, Trávník, Vecheta Rozhodčí Stadion Stadion Letná, Zlín

Klíčové momenty utkání:

