Sláma o prvním gólu: Z voleje to umím trefit dobře. Ale stálo při nás štěstí

Patřil spíš do kádru béčka, ligu začal hrát v Pardubicích. V Sigmě to vzhledem ke konkurenci neměl jednoduché, teď Jiří Sláma ukazuje, že levá strana olomoucké sestavy by mu mohla dlouhodobě patřit. Minule v Mladé Boleslavi si připsal asistenci, proti Slavii (2:0) zapsal premiérový ligový gól. Dělovkou nedal Ondřeji Kolářovi žádnou šanci.

Střela byla jasná volba?

„Jo, měl jsem jedinou myšlenku. Původně jsem chtěl zavírat zadní tyč, ale nějak se balon odrazil ke mně. Celkem dobře jsem si to zpracoval, měl jsem to nalité na střelu. Z voleje to umím trefit dobře, zapadlo to tam krásně. Velká euforie.“

Přitom jste to na Andrově stadionu dlouho neměl úplně jednoduché, že?

„Zhruba před tři čtvrtě rokem mi trenér Jílek říkal, že mám být trpělivý a že si mám přes kvalitní výkony v béčku říct o jeho šanci. Snad jsem ukázal, že ligu můžu hrát.“

Váš silný ročník 1999 se konečně dere na scénu, exceloval Mojmír Chytil.

„S Mojou se bavím asi nejvíc, známe se odmalička, byli jsme spolu i v Pardubicích. Po rozcvičce a obědě jsme šli na kávu, říkal mi, že dá gól. Já jsem mu odpověděl, že mám taky dobrý pocit – a nakonec se to povedlo tak, že jsme dali gól oba.“

A jaké...

„Klobouk dolů, jak to Moja trefil. Přitom původně jsem na něj chtěl řvát, co blázní, že hned střílí z takové dálky. (úsměv). Byl to pro nás strašně důležitý gól, pak už jsme to zkušeně dohráli.“

Takže fajn zápas?

„Věděli jsme, že Slavia je obrovsky kvalitní. Chtěli jsme chytit začátek a být aktivní, což se nám konečně oproti předchozím utkáním povedlo. Z toho vznikl vedoucí gól. Pravdou je, že Slavia měla gólovky a při nás stálo štěstí, ale všichni jsme tam nechali sto procent. To byl klíč k úspěchu.“