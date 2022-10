ONLINE + VIDEO: Liberec - Jablonec 1:0. Po rohu se trefil Rabušic

Liberec zažívá neslavnou část sezony, kdy Slovan z posledních čtyř kol získal jediný bod. Dobrý start do sezony je tím pádem téměř zapomenut. Teď na Stadion U Nisy přijíždí největší rival z Jablonce. Zelenobílí zažívají také turbulentní období. Už to vypadalo, že se z krize vymanili, ale opět zabředli do horších výsledků. Družina Davida Horejše navíc už dvě utkání nevstřelila gól. Zápas začíná v 16.00. Online reportáž a videa klíčových okamžiků sledujte na iSport.cz.