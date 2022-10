Trpišovský: Dominantní výkon. Kluci si na Kuchtu věřili a chtěli to ukázat

Hádám, že vítězné derby se vám bude hodnotit náramně.

„Pro nás skvělý výsledek. Měli jsme úžasný vstup do zápasu, aktivitou jsme si vynutili brankové situace. Byli jsme produktivní i efektivní, dali jsme rychlé tři góly plus jeden neuznaný. Hlavně v první půli jsme byli hodně nebezpeční ze standardek, což vycházelo z vyhraných soubojů. Byli jsme důrazní, zvládali obranné i útočné souboje. Kontrolovali jsme hru. Kromě ztráty a následného zákroku Koliho (Koláře) jsme soupeře nepustili do zakončení. Podali jsme dominantní výkon po všech stránkách. Cením si nastavení týmu, jeho hladovosti. Měli jsme lepší pohyb, dostupovali jsme soupeře ve velké intenzitě. První gól byl strašně povzbuzující. Tyhle okamžiky velké zápasy hodně rozhodují.“

Apelovali jste na tým, že po první brance musí na chybujícího Martina Vitíka ještě víc přitlačit?

„Moc jsme apelovat nemuseli. Jak říkám, tým byl obrovsky hladový, kluci to cítili sami. Spíš jsem se snažil uhlídat hráče vzadu, abychom měli pořád dobré postavení. Myslím, že jsme dobře využívali stylu hry, kdy se Sparta musela tlačit dopředu, a my se prosazovali v běžeckých věcech.

Už to můžete přiznat. Byl před utkáním ve slávistické kabině velkým tématem Jan Kuchta?

„Připravovali jsme se stejně. Jako vždy na útočníky soupeře, na jejich typologii. Co se týče Kuchty, bylo to jednodušší, protože tým byl motivovaný sám o sobě. Od nás nebylo potřeba to nějak tlačit. Kluci si na něj věřili, a chtěli to ukázat. Ale samozřejmě jsme si řekli, co vyhledává ve hře, kde má slabší místa, odkud rád zakončuje a tak dále.“

Nejste až překvapený, jak mužstvo zahrálo kompaktně?

„Byl to těžký zápas, Sparta má v sestavě spoustu reprezentantů. Ať do derby vstupujete v jakékoliv pozici, v jakémkoliv psychickém rozpoložení, nikdy to není jednoduché. Potvrdili jsme sílu v domácím prostředí. Věděli jsme, že podpora publika bude velká. Už na rozcvičce byl skoro plný stadion. Bylo to úžasné. Měli jsme husí kůži. Atmosféru pak podpořil ještě vynikající vstup do utkání.“

Těší vás nejen výhra, ale i nejvyšší vítězství Slavie v derby v historii samostatné ligy?

„Proto je fotbal krásný, že přináší protipóly emocí. V nedávné minulosti jsme sice ukázali kvalitní výkony, ale neproměnili jsme šance, konec byl mnohdy hořký. Teď to bylo naopak. Kluci byli skvěle nahecovaní. Ondra Lingr s Kubou Hromada hecovali tým už několik dní před zápasem. Dlouho jsem neviděl tak nažhavenou kabinu. Je to skvělé, všichni si to užíváme. Největší darem fotbalu je, že můžete dělat radost lidem. Rozdáváte pozitivní emoci fanouškům, kterým na klubu záleží. Pak jsou emoce obrovské. Když je to opačně, užíráme se tím. Hodně jde o cestu k výsledku. Ta mě dnes hodně potěšila.“

Jaký může mít vítězství v derby vliv na sezonu?

„Liga bude dlouhá. Víte, že se na tabulku nedívám.“

Opakovaně skvělý výkon předvedl Jakub Hromada. Hraje v největší pohodě během angažmá ve Slavii?

„Kuba je jeden z mála hráčů, kteří ve Slavii byli, když jsme přicházeli my. Prošel si zdravotními peripetiemi. Nicméně souhlasím, je v nejlepším rozpoložení. Sedí mu role, kdy nám vypadnou někteří hráči, a on je dovede nahradit. Čím mu dáváte složitější úkoly, tím roste jeho výkon. Nyní se cítí důležitou součástí týmu. Umí emočně zvládat kritické situace, to nám dřív chybělo. Někteří kluci jsou moc hodní... Umí tým strhnout, i fotbalově, jeho výkony jsou momentálně na velké úrovni. Myslím, že strašně zajímavá musí být statistka, kolik dostáváme gólů s ním a kolik bez něj. Vzpomínám na nedávné utkání, kdy šel dolů ze hřiště v 87. minutě a v 88. minutě jsme inkasovali. To je vypovídající.“