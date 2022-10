Sadílek: Těžko se mi mluví, věřili jsme si. Titul? Musíme dát hlavy nahoru

Nastoupil do svého prvního derby, což je záležitost, na kterou se nezapomíná. Záložník Sparty Lukáš Sadílek by však vzpomínky na nedělní podvečer a prohru 0:4 v Edenu nejradši okamžitě vymazal z hlavy. Čtyřgólový příděl za první poločas těžce rozdýchával. „Celý týden jsem se na to těšil, věděl jsem, že je to pro lidi strašně důležitý zápas, ale to, co se stalo, je velmi špatné,“ soukala ze sebe po zápase se Slavií letní posila se sklopenou hlavou.

Máte pro vaše vystoupení vůbec slova?

„Těžko se mi teď mluví. V týdnu jsme byli v dobré náladě, atmosféra byla výborná, věřili jsme, že bychom derby mohli zvládnout. A tohle, co jsme předvedli, je špatné….“

Takhle jste si první derby asi nepředstavoval, že?

„Strašně mě to mrzí. Jak říkáte, bylo to pro mě první derby, na které jsem se hodně těšil. Věděl jsem, jak je to důležitý zápas pro lidi, chtěl jsem ho vyhrát, ale nezvládli jsme ho.“

První gól přišel už v 5. minutě po chybě Martina Vitíka. Slavia se ujala vedení díky vaší chybě. Rozhodla tato akce celý zápas?

„Stále to bylo jen o gól, pořád jsme mohli vyrovnat. Mohlo se stát cokoliv, takže si nemyslím, že by to rozhodlo zápas. Vždyť jsme poté dostali ještě další tři góly, takže o jedné brance to fakt není.“

Co tedy rozhodlo?

„Nevím, asi nedokážu říct jeden zásadní důvod. Bylo toho víc. Celkově nám první poločas nevyšel. Slavia hrála jednoduše a my byli pokaždé pozdě u druhých balonů. Slávisté je měli, byli aktivní. Nakonec se dostali do čtyř střeleckých příležitostí a dali z nich čtyři góly, což v konečném důsledku zápas rozhodlo.“

Slavia vás takřka odstřelila z boje o titul. Co s tím teď?

„Musíme dát hlavy nahoru a vyhrát zbytek zápasů. Jiná cesta není. Musíme se lépe připravit na ostatní zápasy a zvládnout je. Nic jiného nám nyní nezbývá.“