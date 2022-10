Gólový řezník. Kapitán Zbrojovky hattrickem ovládl iSport index

Kam vyjede, tam rozsévá zkázu. Má až neskutečná čísla: šest zápasů venku, devět tref made in Jakub Řezníček. Nikde nevyšel naprázdno. Zatím nejvíc se lídr brněnského nováčka rozparádil v sobotu v Ďolíčku, kde hrají Pardubice. Primárně díky hattricku vyskočil už na druhé místo celkového pořadí iSport indexu, který měří užitečnost jednotlivých borců pro ofenzivu týmu. „Gólových útočníků v lize moc není,“ podotkl střelec.

Je to paradox. Na hřištích soupeřů je Řezníček nepolapitelný. Vždy aspoň jednou skóruje. Doma, kde ho ženou vlastní fanoušci, zatím nic. Záhada, kterou měl v hlavě i o víkendu. „Před zápasem jsem přemýšlel nad tím, jak je to zvláštní. Budu rád, když to takhle bude pokračovat dál, ale chci dávat góly i doma a radovat se s fanoušky,“ vysnil si trefy v Srbské ulici. Další šanci dostane v neděli proti Liberci.

Pro mužstvo je však podstatné, že to kapitánovi padá. Je jedno kde. Řezníčkovy zásahy pomáhají Brnu ke klidnějšímu žití mezi elitou. V koncovce je chladnokrevný, využívá letité zkušenosti a také dostává skvělý servis od spoluhráčů.

Jeho vrchním nahrávačem je špílmachr Michal Ševčík, s ním pluje na jedné vlně. V poslední době se k němu přidává maličký křídelník Musa Alli. „Šikovní hráči,“ zmínil snajpr. Tihle dva mu naposledy dopomohli ke dvěma brankám, u třetí má zásluhy záložník Filip Souček. „Musím poděkovat klukům, kteří mi šance připravili,“ nezapomněl kanonýr na své druhy.

Ví se, že příbramský odchovanec, jenž v mládí rozhodně neplatil za vzorného hocha, góly potřebuje, aby se cítil v rámci kolektivu silný. Na podzim si pozici maximálně upevňuje, navazuje na střelecký triumf ve druhé lize. Kromě devíti zářezů nasbíral i tři asistence. Není vyloženě chrt, který by měl ve finální fázi klapky na očích. Když vidí lépe postaveného parťáka, přihraje mu. „Zatím vše funguje, jak má. I kdyby dal někdo jiný gól a vyhráli jsme, budu rád,“ svěřil se v sobotu.

V Brně mu to svědčí, už při svém prvním působení v klubu válel. Užívá si důvěru trenéra, vůdčí roli v kabině i na hřišti. „Jeho góly nám přinášejí vítězství a body do tabulky,“ shrnul kouč Richard Dostálek. „Před všemi brankami měl neskutečný servis, který mu možná v předchozích zápasech chyběl. Kuba je rozený střelec, který se umí orientovat ve vápně, všechny branky dal s hlavou nahoře,“ ocenil jeho nadřízený.