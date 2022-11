Priske: Protesty kotle? Nebál jsem se. Lidé, kteří zůstali, mají můj respekt

Cítíte, že vás vítězství v Plzni nakoplo a dodalo větší sebědůvěru?

„Určitě to mělo na náš výkon vliv. V Plzni jsme uhráli velký výsledek, dodalo nám to sebevědomí. Ale nebylo to jen o tomto zápase. Posledních pár týdnů pozoruju na týmu, jak se chce posouvat, jak v tréninku pracuje. Předtím jsme prožili bolestivou porážku v derby (se Slavií 0:4), ale chtěli jsme se z ní poučit. Hráči se od té chvíle zlepšili v mnoha různých aspektech, jsou na sebe náročnější. Je to pro nás velký krok dopředu, jsem s naším progresem spokojený.“

Vypadalo to, jako byste soupeře nechávali víc kombinovat a počkali si na správný okamžik pro presink a ofenzivní výpady. Je to cesta, kterou chcete uplatňovat?

„Popravdě jsme neměli v plánu dopřát Slovácku tolik času na míči, někdy je to sice v pořádku, protože je můžeme udeřit v protiútocích. Nicméně v druhém poločase jsme převzali větší iniciativu, měli jsme víc ze hry. V první půli jsme se trochu trápili, ale ve druhém dějství jsme byli lepší v presinku, dostávali jsme se díky Kuchtovi a dalším do situací, aby se soupeř míče zbavoval dřív.“

Byl to zatím nejlepší výkon za vašeho působení?

„Tohle je těžké posoudit. I v Plzni jsme odehráli dobré utkání, jen z trochu jiné perspektivy, bylo to defenzivnější a víc o soubojích. Teď jsme dali pěkné góly, určitě to byl jeden z našich lepších zápasů. Moc se mi líbilo i propojení s fanoušky na stadionu, byla to příjemná zkušenost.“

Opět jste zůstali u formace 3-4-3. Může se z ní stát varianta číslo jedna?

„Je to těžká otázka. Když se podíváte na výsledky, nabízí se to. Vyhráli jsme 4:0, 1:0… Možná by to bylo nejlogičtější, ale posledních 15 až 20 minut jsme přešli do rozestavení 4-3-3 a vytěžili z toho gól Adam Karabce. I tahle varianta fungovala. Je důležité, že máme plán A i B. Primárně je to o filosofii, jak chceme hrát. Ta je pro nás klíčová. Můžete zaparkovat autobus s pěti hráči vzadu a nebo hrát fotbal, což je mi ale bližší. Proti Slovácku se nám to dařilo, v Plzni to možná nebylo tolik viditelné. Vnímám, že hráči na tuhle změnu rozestavení reagují velice dobře. Jsem potěšený z toho, jak tyhle změny vstřebali.“

V prvním poločase podal dobrý výkon Tomáš Čvančara, ale na začátku druhého se zranil. Už víte o co jde?

„Vypadá to na svalové zranění. Zkoušel to v poločasové pauze a vypadalo to dobře, ale pak nemohl pokračovat. Počkáme na lékařské vyšetření a uvidíme. Byli bychom rádi, kdybychom ho v sobotu mohli využít.“

Lukáš Sadílek v sobotu naběhal přes 13 kilometrů, proti Slovácku opět patřil k nejaktivnějším hráčům na hřišti. Jak jste spokojený s jeho uplatněním?

„Vy jste ho tady v minulé sezoně viděli víc než já. Každý den dělá obrovské pokroky. Pokud jde o fyzickou připravenost, je to náš hráč číslo jedna. Má obrovská čísla v naběhaných celkových metrech i v metrech ve sprintové rychlosti. Těší mě, že dělá pokroky i v taktice, začíná víc rozumět tomu, jakým stylem chceme hrát. Jak si v našem způsobu hry představujeme, aby hrál záložník. Aby porozuměl, kdy musí být ve svém prostoru a kdy je příležitost, aby ho opustil. Navíc je úžasně pracovitý. Jeho mentalita je na špičkové úrovni.“

Prozradíte, co jste řekl lidem v kotli, aby přestali s protesty? A neměl jste strach, když jste tam kráčel?

„Neměl jsem strach. Nebudu ani mluvit o tom, co jsem kotli řekl. Teď záleží i na vás, jak o tom, co se během utkání stalo, budete psát. Máme dvě možnosti: Můžeme se bavit o lidech, kteří odešli, anebo o těch, kteří s námi zůstali celý večer a postavili se za klub. O těch chci mluvit především, protože nás moc podpořili. Stáli nejen za hráči, ale za celým klubem. Chtěl bych říct, že k nim mám opravdu největší respekt za to, jaký dali signál nejen hráčům, ale všem lidem v klubu. Dali najevo, že takovou formu protestu nebudou tolerovat. Měl jsem z našeho propojení s nimi skvělý pocit.“