Franěk končí. Loučí se hrubou chybou jako VAR. Předtím nezvládl testy

Ještě v pondělí, dva dny po své hrubce, o své budoucnosti neměl jasno. „Já nevím. Těžko předbíhat,“ odpověděl iSport.cz, na otázku, zda právě rozhodoval svůj poslední duel.

Teď už to ví, je konec. Své rozhodnutí sdělil komisi rozhodčích. „Ano, je to pravda. Rozhodl jsem se skončit, víc to nebudu komentovat,“ potvrdil pro Sport.cz.

Osmačtyřicetiletý rozhodčí odpískal během šestnácti sezon 262 prvoligových zápasů, po Pavlu Královcovi druhý největší počet ze všech sudích. V poslední době však už tuto statistiku nevylepšoval. Protože nesplnil fyzické testy, působil právě jako VAR.

Na této pozici se také rozloučil, a to právě hrubou chybou. Chorého úder hlavou do Sörensenovy hlavy nepovažoval za zákrok, kvůli kterému by měl doporučit hlavnímu sudímu přezkum. „Rozhodl jsem se po dlouhém přemýšlení ukončit činnost specialisty VAR. Bylo mi ctí pohybovat se v profesionálních soutěžích osmnáct let. Můj čas se naplnil a je třeba jít dál,“ měl Franěk napsat ve zprávě svým kolegům rozhodčím.