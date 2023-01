„Pumpička“ i čertík odešli, emoce dodá Červ: Grázlík? Trošku asi jsem

Zase kupa turbulencí, které je potřeba rychle vstřebat. Liberec jede v klasickém půlsezonním módu. Kádr se mění, v lize se přitom chce Slovan protáhnout do elitní šestky, kam historicky vlastně náleží. Uvidí se, zda nebude tým Luboše Kozla na jaře až moc hodný. Kouč, ač sám fotbalový gentleman, ví, že „zlobiví kluci“ jsou třeba.

Dva blonďáci zmizeli. Výrazní na hřišti, důležití pro bojovné nastavení mužstva. Oba se vrátili do Slavie, která si je stáhla z hostování. Pro Liberec to není milé, na druhou stranu je zvyklý…

Šíp v útoku Mick van Buren nejenže zapsal devět branek, ale také dodával agresivitu, náboj. Byl cítit i při psychologické válce na hřišti. Je to zkrátka správný čertík - v tomto případě myšleno pozitivně. Maksym Talovjerov přinesl v defenzivě nejen kvalitu, ale stejně jako nizozemský kolega emoce. Když zastavil útok soupeře, zapumpoval rukama. Tak nějak to známe z futsalu, že.

„Maks to tady vzal od prvního dne za správný konec,“ potvrzuje kouč Luboš Kozel, že vysoký Ukrajinec přijal Slovan za svůj. Van Buren byl stejný případ. „Chceme mužstvo ještě doplnit, budeme koukat i na tyto vlastnosti,“ oznamuje Kozel na začátku zimní přípravy.

V kádru má přitom muže s atomovou energií, spoluhráči dokonce tvrdí, že střední záložník Lukáš Červ zvládne doplnit tuto chybějící komoditu za oba už zase slávisty.

„To nebude žádný problém, máme Lukáše Červa,“ mávne rukou se záložník Matěj Valenta, který ve středu pole nastupuje právě vedle spoluhráče z reprezentační jedenadvactíky. „Lukáš to zvládne za všechny,“ rozesměje se levý halv Dominik Preisler. „Já jsem sice starší, ale to mu vůbec nevadí. Občas jsem až koukal, co jsem si vyslechl,“ vykládá. Pozor, z jeho slov není cítit zlost.

Červ je prostě takový. Ostatně už v létě si jej pro vlastnost bojovníka vyžádal Kozel ze Slavie, dobře ho znal z mládežnických reprezentací. Červ (narozdíl od Van Burena, Talovjerova, gólmana Jana Stejskala či Valenty) nepřišel do Slovanu na hostování, nýbrž na přestup. Pražský kolos si však zajistil přednostní - a výhodný - odkup, pokud by se mladý pán na severu vykopal, jak se očekává.

„Je to takový grázlík,“ vítal hráče trenér Kozel. „Grázlík? Trošku asi jo, nejsem úplně nejhodnější. Ale nejsem hajzlík, to o sobě nemůžu říct,“ odvětil.

Na podzim si pro sebe uzmul pozici číslo 6 (i když nosí na dresu osmičku), tedy místo defenzivního záložníka. Přitom byl považován spíše za „svou“ osmičku, což je hráč kmitající mezi oběma šestnáctkami, takzvaný (převzato z angličtiny) box to box záložník.

„Splnil naše očekávání. Je hlavně charakterově dobře nastavený, na to koukáme, když hráče přivádíme. Je to správná cesta,“ glosuje Kozel.

Ano, Červ je v jedenadvaceti jedním ze šéfů mančaftu.

Příchody

Hugo Jan Bačkovský (23) brankář, Sparta, na hostování s opcí

Kristian Michal (22) záložník, Varnsdorf, návrat z hostování

Ondřej Lehoczki (24) obránce, Vlašim, návrat z hostování

Christ Tiéhi (24) záložník, Slavia, návrat z hostování

Odchody

Mick van Buren (30) útočník, Slavia, návrat z hostování

Maksym Talovjerov (22) obránce, Slavia, návrat z hostování

Jan Stejskal (25) brankář, Slavia, návrat z hostování

Kamso Mara (28) záložník, bez angažmá

Christ Tiéhi (24) záložník, Wigan, hostování s opcí (pokud se klub zachrání v Championship)

Jan Matoušek (24) útočník, Slavia, návrat z hostování