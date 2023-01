Baník posílí první Albánec v historii klubu, v béčku je nová tvář z Táborska

Těsně před začátkem jarní části FORTUNA:LIGY se trenér Pavel Hapal dočká vytoužené posily do defenzivy. Do Baníku míří albánský reprezentační stoper Eneo Bitri z tamního klubu FK Partizani. Do Ostravy dorazí šestadvacetiletý obránce, který hrál ještě v sobotu na Balkáně mistrovský zápas, v neděli. V pondělí ho čeká zdravotní prohlídka, po jejím úspěšném absolvování podpis smlouvy. A do třetiligové rezervy zamířil ofenzivní univerzál Adam Provazník z druholigového Táborska.