Sparta před jarem: Haraslín v ráži, otazník na křídle i mladíci v ofsajdu

Výhra ano, výkon (spíš) ne

Výkonem proti Salcburku (1:2) namlsali fanoušky a sami si nastavili laťku hodně vysoko. V sobotní generálce s Norimberkem se k ní fotbalisté Sparty moc nepřiblížili. S předvedeným výkonem šli totiž viditelně dolů. „Byli to dva rozdílní soupeři. Nic proti Norimberku, ale Salcburk hrál ve větší rychlosti, měl větší kvalitu,“ prohlásil trenér Brian Priske. Paradoxně to byl ale německý soupeř, proti kterému to Pražanům neběhalo. Právě v rychlosti byl totiž největší rozdíl… Nejen v té bazální, tedy běžecké. Ale taky v rychlosti kombinace a obecně v práci s balonem. Zatímco proti Salcburku měli Pražané lehké nohy, hráli přímočaře a účinným presinkem mučili soupeře, v konfrontaci s Norimberkem nic takového prakticky nenabídli. A to je týden před ligou na pováženou.