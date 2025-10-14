Fotbalové přestupy ONLINE: Pardubice představily nového trenéra, přichází z Plzně
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. října 2025
Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede trenér Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Společně s ním přichází asistent Tomáš Polách. Více čtěte ZDE>>>
U fotbalistů Švédska skončil trenér Jon Dahl Tomasson. Devětačtyřicetiletý dánský kouč byl odvolán po špatném vstupu do kvalifikace mistrovství světa. Národní svaz o tom informoval na webu. Bývalý útočník Feyenoordu či AC Milán se švédského výběru ujal loni v únoru jako první zahraniční trenér. Ve čtyřech dosavadních zápasech kvalifikace s týmem získal jen bod za remízu 2:2 se Slovinskem. Poté následovaly dvě prohry s Kosovem a jedna se Švýcarskem.
Je to tu, dlouho očekávaný trenérský přesun je téměř dopečen. Martin Hyský, který v pondělí ještě vedl plnohodnotně trénink Karviné, dal dnes slezskému městu sbohem a přesouvá se do Viktorie Plzeň. S novými svěřenci by měl ve středu absolvovat úvodní trénink a v sobotu první utkání proti Bohemians. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. října 2025
Po domácí porážce Srbska v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 0:1 rezignoval trenér Dragan Stojkovič. Prohra v prestižním souboji s balkánským rivalem přišla měsíc po debaklu 0:5 s Anglií a Srbům zkomplikovala cestu do baráže. „Mluvil jsem s předsedou svazu a generálním sekretářem a nabídl jsem rezignaci. Nečekal jsem, že prohrajeme. Jsem člověk, co se nezříká plné odpovědnosti a tohle jde zcela za mnou,“ oznámil Stojkovič své rozhodnutí po sobotním utkání v Leskovaci novinářům.
Zprávy ze dne 11. října 2025
Podle informací iSportu by měl trenér Pavel Hapal skončit v Ostravě. V pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. října 2025
U fotbalistů Monaka skončil po dvouletém působení rakouský kouč Adi Hütter. Vedení klubu jej po sedmi kolech francouzské nejvyšší soutěže a dvou zápasech bez vítězství v Lize mistrů odvolalo. Podle agentury AFP se jeho nástupcem stane Sébastien Pocognoli, který působí v týmu belgického mistra a konkurenta v Champions League Saint-Gilloise.
Zprávy ze dne 8. října 2025
František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října. Straka se vydal na Slovensko v posledních letech už poněkolikáté. Předloni trénoval Trenčín, pak Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici. V minulosti vedl také Ružomberok a Slovan Bratislava. V Košicích má smlouvu do konce sezony.
„Jsem v první řadě rád, že jsem tuto velkou výzvu dostal. Neváhal jsem ani minutu, protože i z historie vím, co Košice ve fotbale znamenají,“ řekl Straka. Košice získaly v devíti ligových zápasech jen čtyři body a mají čtyřbodové manko na předposlední Komárno.
„Herní projev mužstva není špatný, ale jedna věc je hrát dobrý fotbal, ale druhá, že je to málo platné, pokud nejste efektivní. Právě proto se pokusím změnit základní věci na hřišti, jako jsou organizace hry či disciplína. Vše totiž začíná vzadu a končí vpředu,“ uvedl bývalý kouč pražské Sparty a Slavie. Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize.
Zprávy ze dne 7. října 2025
František Straka by měl znovu působit na Slovensku. Podle informací Jozefa Kopča se stane novým trenérem fotbalistů Košic. Naposledy přitom sedmašedesátiletý kouč působil po konci v Českých Budějovicích u týmu Banské Bystrice.
Jak už v minulém týdnu informoval slovenský insider Jozef Kopčo, trenér Baníku B Josef Dvorník měl nabídku z Košic, aby tam nahradil odvolaného Romana Skuhravého. Přesun se však i přes velký zájem východoslovenského klubu neuskuteční, vedení Ostravy kouče své rezervy odmítlo pustit. Nechce o něj přijít, proto ani nedošlo k jednání na úrovni managementů.
Dvorník měl ještě jedno „laso“ - a to z české ligy. Podle informací iSportu se jednalo o pozici asistenta Tomáše Janotky, se kterým se velmi dobře zná, v Sigmě Olomouc.
Ani na Andrův stadion se nicméně Dvorník nyní stěhovat nebude. Možná proto, že s ním management Baníku výhledově počítá do funkce šéfa prvoligové lavičky áčka místo Pavla Hapala a nechce o potenciálního nástupce z vlastních zdrojů přijít. Kdo ví, každopádně smysl by tento interní plán dával.
Zprávy ze dne 6. října 2025
V minulém týdnu prodloužil trenér Luboš Kozel v Jablonci smlouvu, o čemž iSport informoval jako první. Až v neděli po porážce v Olomouci se k tomu však po dotazu stejné redakce vyjádřil obšírněji než jedním souvětím na oficiálních klubových stránkách.
„Co se týče sportovní stránky, nic se nezměnilo ani s novým majitelem. Nastolené cestě věřím. Už na začátku léta, kdy se ukázalo, majitel tady nebude moct nějakou dobu být, byli hráči smluvně podepsaní. O prodloužení jsme se bavili už s minulým panem majitelem. Říkal jsem mu, že s tím nemám problém, protože jsem v Jablonci šťastný, ale chtěl jsem samozřejmě záruky toho, aby to fungovalo,“ vyprávěl.
A to se stalo, byť podle zpráv iSportu nebyla jednání úplně jednoduchá a hodně rezonovala i budoucnost členů realizačního týmu. O jejich setrvání stál Kozel rovněž. „Šlo o prodloužení hráčů, kolegů, zajištění ekonomické stability klubu... Všechno se splnilo, takže žádné překážky nebyly,“ dodal.
Ital Fabio Cannavaro se stal novým trenérem uzbecké fotbalové reprezentace. Informoval o tom tamní svaz. Bývalý špičkový obránce povede výběr asijské země při jejím debutu na mistrovství světa v příštím roce. Smlouva mu skončí po šampionátu. Na lavičce nahradil Timura Kapadzeho. Informovala o tom agentura ANSA.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Vedení Baníku uzavřelo novou smlouvu s talentovaným Markem Havranem. Osmnáctiletý křídelní hráč, který se v pátek poprvé objevil v nominaci české jednadvacítky, v Ostravě podepsal kontrakt do 30. června 2029.
Bayer Leverkusen si pojistil služby záložníka Exequiela Palaciose do roku 2030. Vedení německého klubu oznámilo, že se s argentinským mistrem světa s předstihem dohodlo na prodloužení stávající smlouvy, kterou měl platnou do roku 2028. Spoluhráč českého kanonýra Patrika Schicka působí v Leverkusenu od roku 2020. Momentálně je ale šestadvacetiletý fotbalista kvůli zranění pravého přitahovače mimo hru.
Zprávy ze dne 2. října 2025
Český kouč Roman Skuhravý skončil na lavičce fotbalistů Košic. Spolu s ním odchází i jeho syn David, jenž v klubu působil jako kondiční trenér. Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize. Následně s ním vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy s Grodnem a v úvodních osmi kolech slovenské ligy získal jedinou výhru. „Od léta se mužstvo neposouvalo směrem, jakým bychom si představovali. Proto jsme se sešli a dohodli se na férovém ukončení spolupráce. Mužstvo potřebuje nový impulz,“ řekl sportovní ředitel klubu Marek Sapara.
Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a dnes se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905. Smrž neprošel dopingovou kontrolou po prosincovém duelu s Karvinou. Pražané několikrát uvedli, že se k případu vyjádří až po jeho skončení. Dnes oznámili, že osmadvacetiletý záložník měl v těle nedovolené množství metabolitu THC.
Smrž hned na začátku roku dobrovolně přerušil kariéru, přestal trénovat s A-týmem a čekal na výši trestu. Antidopingový výbor mu zastavil činnost na dva roky, po odvolání mu ale Národní rozhodčí soud pro sport snížil trest na tři měsíce.
Informace iSportu se potvrdily, Jablonec oznámil prodloužení smlouvy s Lubošem Kozlem. Podrobnosti kontraktu klub neuvedl. Kozel se loni v létě vrátil do Jablonce po 17 letech a po konci angažmá v sousedním Liberci. V minulé sezoně obsadil s týmem v lize páté místo a jen těsně mu unikla účast v evropských pohárech. V aktuálním ročníku jsou Severočeši stále neporažení, po 10 kolech mají sedm výher a tři remízy proti favoritům soutěže Slavii, Spartě a Plzni.
„V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ řekl Kozel, o němž se spekulovalo jako o nástupci odvolaného Miroslava Koubka v Plzni.
Zprávy ze dne 1. října 2025
Je na listu žádaných odborníků, trenérů, kteří by mohli jít na dračku. Kupříkladu jako Martin Hyský. Také jméno Luboše Kozla se objevuje jako možnost pro Plzeň, která bude řešit uvolněný post trenéra po odchodu Miroslava Koubka. Proto Jablonec zareagoval a podle informací deníku Sport a webu iSport se s koučem domluvil na pokračování spolupráce. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 30. září 2025
Slavii podle novináře Nicola Schiry, kterého na síti X sleduje téměř 400 tisíc lidí, zajímá obránce Eloge Yao. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží Slonoviny je od léta volným hráčem, předchozí čtyři sezony strávil v izraelském Hapoelu Jeruzalém. V minulosti hrál také za Lugano nebo v týmech z druhé italské ligy.
Zprávy ze dne 29. září 2025
Odvolání Miroslava Koubka Adolfem Šádkem a konec Davida Střihavky v Pardubicích. Ještě před říjnovou repre pauzou začaly padat hlavy na trenérských postech. „V centru dění je teď karvinský Martin Hyský,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde možné důsledky trenérského domina v lize rozebírají redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Petr Fantyš.