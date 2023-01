Finiš Bohemians: dotažené příchody, „noví“ stopeři i háčky v přípravě

Zelení klokani jako černí koně? Bohemians musí najít způsob, jak napravit příděly z konce podzimu a být zase pozitivním překvapením ligy. „V zimě bude muset trenér vymyslet zase něco, co všechny překvapí a bude jim trvat, než najdou zbraň,“ zadal ředitel klubu Darek Jakubowicz úkol Jaroslavu Veselému. Jak se mu to povede bez dvou největších podzimních hvězd?

Slavia za Petra Hronka poslala do Ďolíčku Jana Matouška, který na hostování rovnou naváže podepsanou smlouvou na západě Vršovic. „Věřím tomu, že Bohemce dokážu pomoct, i ona mně, abych se dostal na metu, se kterou jsem do ligy přišel,“ prohlásil.

Chcete naše největší hvězdy? Dobře, ale nebude to jen tak. Vedení Bohemians za Romana Květa i Petra Hronka dostalo od jejich nových klubů zajímavé hráčské náhrady. Z Plzně přichází do Ďolíčku Aleš Čermák a brankář Martin Jedlička. Jednání o formě působení se sice táhla, ale oba s Bohemians absolvovali celou přípravu. Definitivně se půlroční hostování dotáhla dnes.

„Příchody“ do obrany

Ve čtyřech posledních podzimních zápasech dostali Bohemians celkem 14 gólů. Už nemá cenu připomínat obraty v Boleslavi či podivné rozhodování sudích ve vršovickém derby. Střed obrany byl zkrátka prostupný a Jaroslav Veselý si v přímém přenosu po čtyřce ve Vítkovicích řekl o stopera.

Řešení je šalamounské. Žádná vysloveně nová tvář se v Ďolíčku neobjevila, konkurence ale rozhodně vzrostla. Po necelém půlroce se vrátil Jan Vondra, který během angažmá v „Makedonii“ rozhodně nasbíral spoustu zkušeností, ale asi by radši víc těch fotbalových. Přípravu odehrál na stoperu i Ondřej Petrák, který sice přicházel spíše jako defenzivní záložník, z Norimberku ale střed obrany velmi dobře zná. Z B-týmu zase přišel mladý Adam Kadlec, na kterém stála defenziva vedoucího týmu ČFL.

Klíčový může být návrat Vondry, který vysvobodí z levé strany stoperské trojice Lukáše Hůlku. „Já tomu hráči věřím. Všichni trenéři hledají levonohého stopera nebo beka. Víme, co umí, a můžeme ho podepsat zadarmo, tak mi to přijde jako dobrý deal. Jediné, co jsem chtěl, bylo, aby podepsal delší smlouvu,“ hájil možná trochu kontroverzní návrat Jaroslav Veselý v podcastu Ptejte se Bohemky. Do Dukly naopak odešel Daniel Krch, který ve Vršovicích působil deset let.