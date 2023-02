Znovu nás okradli o penaltu, zlobí se Priske. Krejčí metru sudích nerozumí

Zápasy zpravidla hodnotí s chladnou hlavou, emoce na tiskových konferencích nechává stranou. Po vítězném utkání ve Zlíně (3:2) ovšem Brian Priske udělal výjimku. Při zmínce o neodpískané penaltě po ruce domácího Antonína Fantiše mu v očích zajiskřilo. „Znovu jsme byli okradeni o penaltu. Je to druhý zápas v řadě, kdy hráč soupeře zahrál rukou v pokutovém území. Penalta se ani jednou nepískala,“ zlobil se dánský kouč Sparty.

Na jedné straně měl rozhodčí Miroslav Zelinka jasno. Po necelé hodině hry viděl hraní rukou v podání Jaroslava Zeleného a bez váhání odpískal pokutový kop pro Zlín. V opačném případě zvolil jiný metr.

Zlín - Sparta: Penalta! Kozák hlavičkoval z bezprostřední vzdálenosti do Zeleného ruky

Už v osmé minutě totiž zahrál ve vlastním pokutovém území rukou i Antonín Fantiš. Zelinka ovšem rozpažil, o penaltu se v jeho očích nejednalo. Trenéra Sparty Briana Priskeho tenhle verdikt pořádně nadzvedl…

„Znovu jsme byli okradeni o penaltu. Je to druhý zápas v řadě, kdy hráč soupeře zahrál rukou v pokutovém území. Penalta se ani jednou nepískala. Za mě to byla evidentní ruka,“ kroutil hlavou dánský trenér.

Zlín - Sparta: Čvančara chtěl penaltu po Fantišově centru, ale nedostal ji

Znovu po týdnu se tak v rámci FORTUNA:LIGY řeší, co ruka je, a co nikoli. Minulý víkend hrubě chybovali sudí v duelu Teplic se Slavií a připravili Skláře o pokutový kop. Nyní se tohle téma opět otevírá.

„Abych byl upřímný, jasno v tom nemám. Od rozhodčího mi bylo řečeno, že první ruka byla u těla… Nechci se k tomu úplně vyjadřovat. Dřív to bylo posuzované jinak. Obránci museli dávat ruce za záda, pak to bylo jasnější. Ale takhle to je, nezměníme to,“ pokrčil rameny sparťanský kapitán Ladislav Krejčí.

Bude zajímavé sledovat, jak se k Zelinkově verdiktu v případě Fantiše zkraje příštího týdne postaví Komise rozhodčích v čele s jejím předsedou Radkem Příhodou. Pražané mají jasno.

„Je hodně těžké se v tom vyznat. Ale taková je realita, nic s tím neuděláme. Snažím se soustředit na hráče a naše výkony, ale tohle jsou velmi důležité aspekty zápasu,“ upozornil Priske.