Holeš po návratu: Nemohl jsem se dočkat. Standardkám jsme se věnovali

Po téměř pěti a půl měsících, od začátku září loňského roku, se Tomáš Holeš konečně objevil v základní sestavě Slavie. Kvůli komplikovanému zranění kotníku musel vynechat ke dvěma desítkám podzimních zápasů. „Jsem rád, že je to za mnou, snad jsem si to na nějakou dobu vybral,“ přeje si záložník červenobílých.

A hned návrat s výhrou a čistým kontem, spokojenost?

„Do zápasu jsme šli s tím, že po nepovedeném výkonu v Teplicích jsme se potřebovali odrazit od pevné defenzivy, od poctivého výkonu, to se nám, myslím, dařilo celé utkání. Nepustili jsme soupeře pořádně do ničeho, snad kromě té jedné standardky, to byl náš cíl. A že si tlakem a aktivitou postupně vypracujeme šance, i když jsme si nakonec pomohli standardkami, ale za to jsem taky rád, protože jsme se tomu v týdnu dost věnovali. Zvládli jsme to zaslouženě.“

Jak jste se cítil?

„Byla to dlouhá doba, už jsem se nemohl dočkat. Cítil jsem se výborně, už od ledna od přípravy jsem se na tenhle okamžik chystal s fyzioterapeuty, kondičáky, odvedli výbornou práci.“

Nechvátali na vás trochu trenéři? Jindřich Trpišovský po Teplicích zmiňoval, že mu chybíte v sestavě.

„Ani ne. Tím, že se zranil Kuba Hromada, což je typicky ten štít, tak nám tam nastal trochu problém, ale celou dobu to směřovalo teď ke Slovácku, takhle to prostě vyšlo. V Teplicích by to na základní sestavu ještě nebylo takové jako teď.“

Na tribuně nic moc, že?

„Být na tribuně není nic příjemného. Trápí mě, když to vidím, že na hřišti nejsem, jen koukám a jsem hrozně nervózní, protože s tím nemůžu nic udělat. Ty emoce jsou úplně jiné než na hřišti. Takové trápení… Jsem rád, že je to za mnou a snad jsem si to na nějakou dobu zase vybral.“

Je i pro vás pochvalou, že se soupeř v podstatě nedostal do velké příležitosti?

„Je to pro mě důležitá zpětná vazba, protože jsem spíš defenzivní hráč, mám čistit prostor před stopery, nepouštět soupeře do šancí. Když se ohlédneme, tak týmy proti nám aspoň jednou chodily na bránu, Koli (Ondřej Kolář) to musel pochytat, v Teplicích už nás to ale potrestalo. Tohle je určitě i pro mě dobrá zpětná vazba.“

Jak vám to sedělo v sestavě s Igohem Ogbuem na stoperu a s Christosem Zafeirisem ve středu hřiště?

„Zafi je výborný fotbalista s vysokou herní inteligencí, není s námi dlouho, ale zapadl skvěle. Hned pochopil, co chceme hrát, dělá dobrá rozhodnutí, má velký akční rádius, všechno si bere nahoru, hraje se s ním dobře. Je taky platný do defenzivy, takový dravý, v devatenácti letech super výkon, klobouk dolů.“

A Ogbu?

„To samé, taky rychle zapadl, pomůže svou poctivostí, má drajv, je dobrý i v běžeckých soubojích. Spolupráce s oběma je na výbornou.“

Ještě Peter Olayinka, který dával dva góly, co říkáte na jeho zaujetí navzdory tomu, že má od léta podepsáno v Crvené Zvezdě?

„Víme, že po sezoně odchází, ale jeho mentalita je skvělá. Za Slavii odehrál spoustu zápasů a v každém se vždycky vydal, pomáhá nám v presinku, je schopný svým poctivým výkonem strhnout mužstvo, i když se třeba tolik nedaří. Teď se zase potvrdilo, jak je důležitý, zase toho hodně naběhal. Jsem rád, že Slavii pořád dává sto procent, i když odchází.“

