Liga očima fanoušků: Zrodila se hvězda? Pánové v Plzni, probudíme se

„Sešívaní“ porazili Slovácko a poprvé v základní sestavě nastoupil Christos Zafeiris. Věřím, že nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že se takřka okamžitě zapsal do srdcí drtivé většiny fanoušků. Čerstvě dvacetiletý fotbalista předvedl nadprůměrnou technickou vybavenost, k tomu navíc obdivuhodný přehled ve hře, dobrou kondici a solidní zdatnost v soubojích. Samozřejmě, byl to zatím jen jeden zápas a rozhodně nebylo vše dokonalé, pozitiva ovšem jednoznačně převažují.

VIKTORIA PLZEŇ

Nemá to náboj, probuďte se!

Inu, jaro nás ještě nezasáhlo. V ochozech byla tentokrát zima jako u tučnáků a na hřišti tráva pod kopačkami našich hráčů také nehořela. Zápas s Libercem opět takový nijaký. Od začátku bylo znát, že body potřebujeme. Snaha byla, ale spíš v křeči. Zdá se mi prostě, že to nemá ten úplně správný náboj. Jo, na Liberec to stačilo… Ale kdybychom se chtěli takhle prezentovat v chrámu drahoty, jsou jen dvě možnosti. Zaparkovat autobus u svého vápna a modlit se, ať slátanci kopou pánubohu do oken a zbytek pochytá Staněk. Anebo hrát profesorsky jako doteď, s prstem v nose, dostat čtyřku, stáhnout ocas a jet domů. Obojí je k ho…

Takže, pánové, probudíme se. Máte ještě před sebou Olomouc na rozehrání a potom už půjde do tuhého. My to pětikilo za lístek obětujeme, ani cesta není zadarmo. Výlet cca za talíř. Ale rád bych za to viděl velkou, obrovskou snahu o úspěch. Bojovnost, to nás musí zdobit. Myslím, že nám těžko někdo branku věnuje tak jako brankář Liberce tenhle víkend. Tak tradá a do toho! Čest královně Viktorce!

KOVI. 54 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE