Bílek: Nechceme nenávist. Trpišovský sází na komplexní výkon

„Těším se, asi jako každý z fotbalového prostředí. Jde o zápas prvního s druhým, tahle utkání hodně určují ráz sezony a její celkový výsledek, napovědí o šancích obou týmů. Bude to souboj o šest bodů, setkají se výborní hráči, reprezentanti, špička ligy. Na tyhle zápasy čekáme,“ vyhlížel Trpišovský sobotní bitvu.

Spolu s Michalem Bílkem odpovídali na stejný soubor otázek. „Hrajeme u soupeře, který je doma téměř stoprocentní. Věřím, že jsme připravení a nějaký bod získáme,“ reagoval kouč Plzně. „Dojem ze zápasu ovlivníme my na hrací ploše, budeme se snažit o hezké akce. Přeju si fotbal nahoru dolů s hodně šancemi, ať padne na začátku brzy gól, bude skvělá kulisa,“ přál si Trpišovský.

Naposledy se velcí rivalové střetli v Edenu před rokem v květnu, zápas skončil remízou 1:1 a Plzeň se získaným bodem výrazně přiblížila k zisku titulu. Dvě penalty v samotném závěru vyvolaly spousty emocí. Z tribun padaly na hráče i realizační týmy kelímky a další předměty, houstly nadávky. Plzeňský majitel Adolf Šádek zase zdviženým prostředníčkem „zdravil“ slávistické publikum.

„Rád bych bouřlivou atmosféru, aby se fandilo slušně, abychom nezažili to co minulý rok. Od prvních minut tam bylo spousty nadávek, nenávisti, vyústilo to v házení předmětů, lahví, bylo to nebezpečné pro samotné hráče. Věřím, že tentokrát se bude fandit férově. Přál bych si atmosféru jako v anglické lize. Líbí se mi její úroveň, individuální výkony hráčů i atmosféra na stadionech,“ pověděl Bílek.

Kluby před utkáním uspořádaly setkání kapitánů, vydávají společná prohlášení, aby fanoušci vytvořili zápasu důstojnou kulisu, pro sektor hostí uvolní bezpečnostní opatření. Utkání věnují nadaci Donor. Až realita v sobotu na tribunách ukáže, zda se vypjaté emoce plynoucí z důležitosti partie a vzájemné rivality podaří ukočírovat.

„Podobné zápasy rozhoduje komplexní výkon bez slabin, od koncentrace přes fotbalovu stránku, aby byl tým sladěný. Na druhém místě je produktivita, když hrajete dobře a vytvoříte si šance, abyste je dokázali proměnit. Je to víc faktorů, jedním z klčů bude prosaidt se svou hrou,“ predikoval Trpišovský, co může souboj lídrů tabulky rozhodnout.

„Klíčový může být první gól, budeme se snažit ho dát, aby pro nás bylo utkání snažší. Chceme hrát celých devadesát minut disciplinovaně, s maximálním úsilím, pak máme šanci na úspěch,“ plánoval Bílek.

Oba trenéři konkrétní informace z předzápasové kuchyně nezmínili. V obou táborech existují otazníky v sestavě i z hlediska určení správné herní strategie. Slavia i Plzeň v posledním kole ztratily a potýkají se s poklesem výkonnosti, což hodlají ve vzájemném zápase změnit.