SESTŘIH: Dynamo – Baník 2:1. Ostravská krize pokračuje, rozhodl Čermák

Dynamo navázalo na podzimní výhru 2:1 v Ostravě, doma uspělo potřetí za sebou a v neúplné tabulce se posunulo na deváté místo. Baník nevyhrál pošesté v řadě a je třináctý.

Slezané v prvním poločase navázali na matné výkony z posledních pěti zápasů, ve kterých získali jediný bod. Hosté zahrozili pouze v samém úvodu, kdy po rohovém kopu propadl míč k Šínovi a brankář Šípoš musel proti pohotovému zakončení vytáhnout fantastický reflex.

Další minuty už ale patřily domácím. Defenzivě Baníku dělal velké problémy Adediran, jenž se dostal do několika nadějných brejků, právě kvůli ofsajdu nigerijského útočníka ale nakonec odvolal videorozhodčí Havlovu trefu ze 13. minuty. Neujala se ani nebezpečná hlavička Potočného, a tak poslal Dynamo do vedení až po půlhodině vlastní gól stopera Říhy. Dvacetiletý ostravský odchovanec si nešťastně srazil do sítě Škodovo sklepnutí před bránu.

Do kabin se nakonec přece jen šlo za nerozhodného stavu. Krátce před pauzou fauloval Sladký těsně před pokutovým územím a z následného přímého kopu Fleišman chytře podstřelil skákající hráče ve zdi. Osmatřicetiletý obránce se trefil potřetí v ligovém ročníku a stylově oslavil 350. start v nejvyšší soutěži.

Zkušený levý bek ale v 61. minutě v klíčovém souboji neodhadl dráhu letícího míče, Zajíc následně zachoval klid a přihrávkou před odkrytou bránu vybídl ke gólu skórujícího Čermáka. Čtyřiadvacetiletý záložník ukončil čekání na ligovou trefu v osmém utkání po zimním příchodu z Příbrami.

Baník se za celý zápas nedostal do většího tlaku, nepomohlo mu ani nasazení druhého hrotového útočníka Tijaniho. Naopak v závěru ještě trefil Havel zblízka tyč Laštůvkovy brány. Ostrava tak potvrdila venkovní trápení, na hřištích soupeřů vyhrála jediný z posledních 18 ligových duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Říha (vl.), 61. M. Čermák Hosté: 45. Fleišman Sestavy Domácí: Šípoš – Sladký, Králik (C), L. Havel, Čolić – Adediran (55. Penner), M. Čermák (86. Čavoš), P. Hellebrand (86. Broukal), Potočný (78. Mršić) – Zajíc (78. Jak. Matoušek I), Mic. Škoda. Hosté: Laštůvka (C) – Sanneh (86. J. Juroška), Říha, Pojezný, Fleišman (78. Šehić) – Šín (72. Mu. Tijani), Kaloč – Cadu (86. Smékal), Kuzmanović (78. Mišković), Plavšić – Almási. Náhradníci Domácí: Colin, Broukal, Matoušek, Čavoš, Penner, Mršić, Skovajsa, Grič Hosté: Hrubý, Boula, Buchta, Smékal, Mišković, Svozil, Juroška, Tijani, Šehić Karty Hosté: Plavšić Rozhodčí Berka – Vlček, Šimáček Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 4392 diváků

Klíčové okamžiky zápasu:

