Priske: Červená nám to neulehčila, hrát proti deseti není tak snadné

Primární úkol zvládla. Přidala do řádku osmou soutěžní výhru v řadě, sedmou ligovou. V konfrontaci s Hradcem Králové (2:0) se ale Sparta nadřela víc, než by možná sama očekávala. Ani dlouhá přesilovka po vyloučení Jakuba Kučery jí nepomohla ke kvalitnějšímu výkonu, hlavně v prvním dějství to v kontextu na jaře nastavené laťky bylo od favorita dost málo. „Hrát jedenáct na deset není tak snadné, jak se může zdát,“ podotkl trenér Brian Priske.

Máte osmou soutěžní výhru po sobě. Nečekal jste ale v kontextu de facto domácího prostředí a brzkého vyloučení soupeře přesvědčivější výkon?

„Abych se přiznal, nečekal jsem jednoduchý zápas. Už v podzimním domácím utkání proti Hradci jsme byli ti šťastní, je to proti němu velice složité. Hraje přímočaře, má dobré útočníky, kteří to umí udělat těžké každému soupeři. Máte pravdu, že jsme tu měli spoustu fanoušků, kteří nás hnali dopředu. Po červené kartě to pro nás ale o moc jednodušší nebylo. Občas se ve fotbale stane, že je to přesně naopak. Je fakt, že jsme si představovali, že po vyloučení náš výkon trochu akcelerujeme, že budeme produktivnější. Ale musíme mít na paměti, jakého jsme proti sobě měli soupeře. Navíc s velmi dobrým gólmanem.“

V úvodním dějství jste ale výkonem na předchozí duely ani trochu nenavázali. Souhlasíte?

(pokyvuje hlavou) „V prvním poločase jsme se dopouštěli individuálních chyb, dělali jsme špatná rozhodnutí. Nepřiblížili jsme se kvalitě z posledního období. Složité hřiště to klukům neulehčilo. Navíc ta červená karta změnila mentalitu zápasu. Byl na nás větší tlak, hráči museli hrát rychleji, zároveň jsme nemohli ztrácet míče, aby Hradec nechodil do protiútoků, ve kterých je silný. Hrát jedenáct na deset není tak snadné, jak se může zdát. Možná kdybychom dali druhý gól dříve, mohlo to vypadat jinak. Hradec má ale velmi dobrý tým a pevné základy, na kterých stojí. Tří bodů si musíme vážit.“

Budete chválit defenzivu, která soupeře nepustila do žádné vyložené šance? Čisté konto jste udrželi podruhé za sebou.

„Defenzivně jsme to zvládli velice dobře. Tady nám samozřejmě vyloučení soupeře pomohlo. Soupeř mohl použít do útoku méně hráčů. Měli jsme dobrou defenzivu, byli jsme disciplinovaní. Bylo tam pár výpadků, kdy jsme soupeři darovali protiútok, ale celkově jsme to zvládli velice dobře.“

Čeká vás reprezentační pauza, kdy budete mít k dispozici prakticky jen torzo mužstva. Jaké bude mít program?

„Bude nám chybět až patnáct hráčů, kteří se rozesejí po celé Evropě. Plus Awer Mabil cestuje do Austrálie. Je to jednoduchá matematika, nebude nás tu moc. Začneme s tréninkem hned začátkem dalšího týdne, kolem víkendu pak kluci dostanou volno. I reprezentanti budou mít prostor na odpočinek. Aby všichni dobili energii a mohli zase podávat stoprocentní výkony, čeká je hodně cestování, budou pryč od rodin. Musíme brát v potaz i to, že po domácím zápase s Brnem nás čeká velmi složitý duben. Budeme hrát ligu i pohár, těžké zápasy. Potřebujeme, aby hráči měli energii a čerstvou sílu.“

Jak to vypadá s dlouhodobými marody? Je ve hře, že by někdo z nich ve zbytku sezony ještě do akce zasáhl?

„Pešek určitě ne. Pokračuje v rehabilitaci, občas s námi jde do rozcvičky, ale návrat je daleko. Casper Höjer a Čelda (Ondřej Čelůstka) už absolvovali tréninkové jednotky. Ale pořád mají svůj režim. Dva tři dny jsou s námi, pak mají jeden den volnější program. Je potřeba jim zátěž po dlouhé pauze dávkovat. Ale věřím, že budou brzy zpátky.“