Kučera jako Steph Curry, Olayinkova obhajoba, hledání klubu pro Filla

Jak se nejlépe zachránit v české fotbalové lize? Angažovat geniálního basketbalového střelce Stepha Curryho a připravit mu dokonalý servis. Teplice to pochopily – jejich Curry se jen jmenuje Tomáš Kučera a proti Pardubicím to s ukázkovou pomocí spoluhráčů dokázal. Záchrana ligy je tím pádem na severu Čech prakticky zajištěna. Zajištěna je ale i další fotbalová budoucnost Martina Filla: po jeho posledních dvou vystoupeních ve zlínském dresu se zájemci o služby zkušeného záložníka jistě jen pohrnou. A pozor – až se Kim naučí česky (nebo Petržela anglicky), tak se má nejvyšší domácí soutěž na co těšit… Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!