Křetínský u rozhodčích? Neměl tam co dělat. Tah Barošem je zoufalství

Rutinní vítězství Sparty nad Brnem – ale v jeho poločase nečekaná návštěva majitele letenského klubu Daniela Křetínského v kabině rozhodčích… Liga řeší přešlap muže, od kterého to čekal jen málokdo. „Daniel Křetínský byl někde, kde neměl vůbec co dělat. A je to chyba, která se nedá ničím omluvit,“ říká fotbalový redaktor deníku Sportu a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „Z mého pohledu tímhle Křetínský Spartu pověsil do průvanu. Na klub to bude mít negativní dopad,“ souhlasí jeho kolega Jan Podroužek.

Jaký může šéf Sparty očekávat trest a jaký bude mít skandál dopad? „Největší problém za mě v tuhle chvíli je, že důvěra ve fotbal zase dostává facku,“ míní Vacek: „Navíc ti tu facku dá člověk, který tady do fotbalu dává nejvíc peněz a má na něj největší vliv. To je podle mě špatně.“

Podroužek s Vackem podrobně rozebrali i situaci v Baníku, který naplno nebodoval ani doma proti Liberci a navíc překvapil razantně omlazenou sestavou. „Teď to necháš na Šínovi a na dalších mladých? A necháš sedět zkušené borce? OK, ale s kým to tedy vlastně chceš hrát? Jaká je herní tvář toho týmu, jaká je kostra?“ ptá se Podroužek. „Nevím, co si od Baroše slibujou, za mě je to zoufalství,“ zmiňuje Vacek diskutovaný záměr Baníku přivést na lavičku klubovou legendu: „Z mého pohledu to musíš okamžitě překopat – trenéři pryč a udělat nouzovou variantu do léta,“ navrhuje radikální řez, který by nepočítal s Pavlem Hapalem… Byl by to zároveň ale i Mikloškův konec?

Jaká je situace Ondřeje Lingra ve Slavii?

Proč vlastně Křetínský podlehl emocím?

Veteráni Baníku: může Hapal čekat odvetu?

Ohlédnutí za kariérou Davida Hovorky

Koho Slavia přivede na kraj obrany místo Juráska?

Jaký bude trest pro Spartu za Křetínského?

Vysoké vítězství Zlína: jen výkřik do tmy?

TOP 50 talentů v Česku: Slavia má lepší mladé, než Sparta

Záchranná mise Františka Straky na Slovensku

Předplatil si Zafeiris základ?

Podívejte se na VIDEO.