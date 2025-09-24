Janotka: Ostuda? Tak asi vypadnutí s divizí popíšete vy. Nejsem spokojen s rozhodčím
Na jaře museli uspět na Slavii, v Ostravě a pak i v domácím finále proti Spartě. Všechno olomoučtí fotbalisté zvládli, za odměnu je čeká už příští čtvrtek zápas na půdě italské Fiorentiny v rámci základní fáze Konferenční ligy. Cestu za obhajobou pohárové trofeje začala Sigma na půdě divizních Nových Sadů – a taky tam skončila. „Draze vykoupená facka,“ mrzelo vypadnutí trenéra favorita Tomáše Janotku po prohře 2:3, po které si musel vyslechnout kritiku fanoušků.
Co vám naštvaní příznivci říkali?
„Bylo to konstruktivní. Musíme se zodpovídat za tento výsledek, oni mají právo dát nám nevoli najevo. Je to naprosto v pořádku. Bavili jsme se ale fakt konstruktivně. Je jasné, že to v nich budilo emoce, protože nikdo neočekával, že tady vypadneme. Bavili jsme se i o tom, že se trápíme v koncovce, což rozhodlo zápas.“
Nebyli jste zbytečně zabrždění?
„Na začátku možná jo, ale po gólu domácích už to byl koncert neproměněných šancí. Je vidět, že se v koncovce trápíme. Měli jsme šancí na tři zápasy. Co jsme neproměnili... Obrovské množství, stálo nás to postup. Je luxus nechat si dát s divizním týmem tři góly, ale i tak jsme jich měli dát osm. Tohle rozhodlo.“
Možná i proto, že máte na hrotu jen výšku, chybí vám odlišný typ útočníka...
„Po kritice v posledních týdnech šel Tijani strašně nahoru i v rámci tréninkového procesu, přidal fakt dobré úsilí. Ale nedokázal to prodat, nevyužívá ani rychlost. On je rychlostně vybavený, ale jeho pohyb musí být lepší, abychom ho nevyužívali jen do těla. Musí být výraznější.“
Ztratili jste poločasové vedení 2:1, co se stalo?
„Chyběla nám důslednost. Balon na velkém vápně má jít pryč, najednou je vrácený, z toho hlavička a vyrovnání. Měli jsme vést 3:1, místo toho bylo srovnáno. Mohli jsme dostat góly jen ze standardek a z brejků, z ničeho jiného. A ze dvou standardek jsme je fakt dostali.“
Obhájce končí po devadesáti minutách, bolí vás to jako úřadující vítěze o to víc?
„To je fotbal, sport. Jeden rok předvedete neuvěřitelnou jízdu, druhý rok vypadnete.“
Někteří si rotaci po dnešku nezaslouží
Loni jste říkal, že jste měl tajný sen MOL Cup vyhrát. Toužil jste i teď po obhajobě?
„Takhle jsem nepřemýšlel, ale říkal jsem klukům, proč Evropu letos hrajeme. Díky MOL Cupu. Stejně tak jsme tuhle cestu chtěli mít i letos, ale překvapivě jsme vypadli.“
Co to znamená pro tak široký kádr, který mohl mít víc vytížení?
„Těžko říct, zápasů i tak bude v lize a Evropě hodně. Rotace asi bude, na druhou stranu musím říct, že po dnešku si někteří rotaci nezaslouží.“
Může to zapůsobit jako výchovná facka?
„Určitě to je facka, ale draze vykoupená.“
Pochválíte za výkon i domácí? Chtěli hrát fotbal, nevypadalo to, že by chtěli betonovat a utkáním se prozdržovat.
„Zase neblázněme, gólman celý zápas zdržoval. Ale musíme jim pogratulovat, podali heroický, fantastický výkon a teď si užívají zasloužené ovace.“
Zatímco vy ostudu.
„Tak si to asi popíšete vy, já tohle říkat nebudu. Ale pokud vypadneme s divizním týmem, nemůžeme se plácat po ramenou.“
Neměli jste být agresivnější v soubojích jako domácí?
„Možná jo, ale nejsem spokojen s výkonem rozhodčího. Nechci si tady na něj stěžovat a brečet, ale metr, který nastavil, vůbec nechránil hráče. Ať píská, jak chce, ale jestli skluz ve vápně na penaltu není žlutá karta, tak to už pak není nic...“