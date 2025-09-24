Trenér Varů (40) mohl hrát proti Spartě, ale vedení klubu zasáhlo: Byl jsem smutný
Existovala varianta, že by nastoupil přímo na hřiště. Byť byl vedený v zápise o utkání jako trenér. „S vedením klubu jsme se domluvili, že bude fajn, když budu na lavičce,“ líčil už smířeně Marián Geňo, kouč Slavie Karlovy Vary, která ve středu odpoledne prohrála ve třetím kole MOL Cupu s pražskou Spartou 0:5.
Brzy 41letý sympaťák hrál první tři kola domácího poháru, která Karlovy Vary zvládly. Dokonce přetlačili na penalty druholigovou Viktorii Žižkov, naposledy proti Baníku Most-Souš (3:0) absolvoval devadesát minut. Stejně tak nastupuje ve čtvrté lize.
Proti Spartě nechal kopačky v kabině. V teplákové soupravě se postavil k postranní čáře, odkud nervózně dirigoval svěřence na hřišti. „Mrzelo mě to,“ přiznal Geňo, který respektoval rozhodnutí nadřízených. „Chvíli jsem byl smutný, ale respektuji to, nemám s tím problém. Jsem ve Varech hlavně jako trenér,“ doplnil.
Přesto Slavia prožila ve středu zápas roku. Kdyby se objevil v základní sestavě, čelil by hráčům, jakými jsou Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec nebo Lukáš Sadílek. „Proti Spartě nenastoupíte každý den. A já skoro v jednačtyřiceti si už takových duelů asi moc nezahraju,“ poznamenal. „Byl to bez debat zápas roku, možná pětiletí.“
Před zápasem si zapálil cigaretu, možná aby se uklidnil. A těsně před čtvrtou hodinou odpoledne se postavil na kraj hrací plochy. „Hodně jsem to prožíval,“ řekl Geňo. „Jsou zápasy, kdy jsem i na hřišti. Proto s klukama opravdu hodně žiju. Chci jim pomoct a možná jim i předat energii.“
Sokolov nám udělal skvělé podmínky
Což se tolik nepodařilo. Vary inkasovaly dva góly do jedenácti minut. „To nebylo příjemné. Šli jsme do zápasu, abychom co nejdéle udrželi přijatelná stav. S mužstvem to určitě otřáslo, ale kluci se nevzdali, makali dál,“ prohodil trenér s blonďatým účesem.
Dlouhé desítky minut se zdravil s domácími fanoušky, kteří obsadili stráň za jednou z branek. Na zábradlí před sebou rozbalili transparent „Lázeňští fanatici“ a po utkání odpálili ohňostroj.
„Jsou skvělí,“ vyhrknul ze sebe Geňo. „Začínali asi ve třech, čtyřech lidech, ale jsou s námi už víc než sedm let. A strašně moc si jich vážíme. Nedá se to srovnat se sparťanskými příznivci, ale v naší soutěži máme nejlepší fanoušky.“
Byl viditelně spokojený, i když Karlovy Vary hrály ve dvacet kilometrů vzdáleném Sokolově. Na vlastní umělce v Drahonicích nemohli nastoupit, Sparta to odmítla.
„Sokolov nám vyšel vstříc, udělal nám skvělé podmínky. Ale doma je doma. Pro nás i fanoušky. Nebylo to ideální řešení a možná je k zamyšlení, aby se ve Varech postavil stadion, které splňuje nějaké podmínky. Přece jen jsme krajské město a fotbal by si to zasloužil,“ přál si Geňo.
I když nehrál, na středeční zápas dlouho nezapomene.