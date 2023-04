ZLATÁ PÍŠŤALKA: Fulnek měl vidět červenou. Ofsajd Čvančary v pořádku

Dva ofsajdy, které mezi fotbalovou veřejností vzbudily velkou pozornost. A minimálně v případě nególu Ivana Schranze mají velký vliv ve vývoji boje o titul. Potenciální slávistický gól na 2:1 v Mladé Boleslavi nebyl uznán po přezkumu VAR. Po stejném postupu byl odvolán taky gól Tomáše Čvančary v Pardubicích. Boleslav navíc proti Slavii měla dohrávat v deseti. A co plzeňské nepenalty? Je tady nový díl Zlaté píšťalky.

Pavel Orel 8

Plzeň – Jablonec 3:2

Neudělil žádnou kartu a přispěl k plynulému průběhu zápasu. Domácí chtěli dvakrát pokutový kop. Chramostovi spadl míč na předloktí (31.), sudí ale situaci pustil, paže byla v tolerovaném úhlu od těla. V závěru se Havel prodíral přes Krále (88.), který šel do krkolomného skluzu, ale z dostupných záběrů není zřejmé, že by soupeře opravdu podťal. Spíš to vypadá, že Havel začal padat už před případným kontaktem, balon už byl mezitím takřka v zámezí. Orel mohl klidně plzeňského hráče napomenout.