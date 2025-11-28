Footcast: Jak si povede Slovácko v Edenu? Baník s Duklou o vše. Co Slovan se Sigmou?
17.kolo české nejvyšší fotbalové soutěže začíná v sobotu 29.listopadu a všech osm zápasů rozebrali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a expert stanice Oneplay Sport Jan Rajnoch. Nejprve se však vrátili k utkání Slavie v Lize Mistrů, poté došlo na tipy, progńozy a předpokládané sestavy.
Zajímavý zápas se bude konat ve vršovickém Edenu, kam přijede Slovácko, které v minulém kole odehrálo skvělé utkání v regionálním derby se Zlínem. „Slovácko neporazilo Slavii ve čtrnácti zápasem za sebou a v Edenu nemá co ztratit. Roman Skuhravý nebude chtít zalézt, naopak čekám od jeho týmu aktivní výkon plný nasazení a uvidí se, na co to bude stačit. Slavia je doma favorit. Ve stoperském dvojce nebo trojce bude Tomáš Holeš, který by mohl vylepšit rozehrávku sešívaných. Těím se na to,“ řekl k sobotnímu souboji v pražské Fortuna aréně Jakub Podaný.
„Baník prohrál pětkrát po sobě a ani jednou nedal gól. Tlak v Ostravě musí být obrovský, protože je na posledním místě ligové tabulky a teď na svém stadionu musí! Dukla venku ještě nevyhrála a dala jen čtyři branky. Na první pohled se zdá, že je to ideální soupeř na chycení, ale Baník musí makat a fárat. Jen si myslím, že budou domácí tolik pod tlakem, až jim to můžeš svázat nohy a Dukla neodjede s prázdnou,“ prozradil své myšlenky k záchranářskému souboji Jan Rajnoch.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport ve 20.00. Reprízy jsou v programu v pátek od 18.00, v sobotu ve 12.00 a v neděli od 14.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu