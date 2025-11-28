Footcast: Jak si povede Slovácko v Edenu? Baník s Duklou o vše. Co Slovan se Sigmou?

Předplatné

17.kolo české nejvyšší fotbalové soutěže začíná v sobotu 29.listopadu a všech osm zápasů rozebrali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a expert stanice Oneplay Sport Jan Rajnoch. Nejprve se však vrátili k utkání Slavie v Lize Mistrů, poté došlo na tipy, progńozy a předpokládané sestavy. 

Zajímavý zápas se bude konat ve vršovickém Edenu, kam přijede Slovácko, které v minulém kole odehrálo skvělé utkání v regionálním derby se Zlínem. „Slovácko neporazilo Slavii ve čtrnácti zápasem za sebou a v Edenu nemá co ztratit. Roman Skuhravý nebude chtít zalézt, naopak čekám od jeho týmu aktivní výkon plný nasazení a uvidí se, na co to bude stačit. Slavia je doma favorit. Ve stoperském dvojce nebo trojce bude Tomáš Holeš, který by mohl vylepšit rozehrávku sešívaných. Těím se na to,“ řekl k sobotnímu souboji v pražské Fortuna aréně Jakub Podaný.

„Baník prohrál pětkrát po sobě a ani jednou nedal gól. Tlak v Ostravě musí být obrovský, protože je na posledním místě ligové tabulky a teď na svém stadionu musí! Dukla venku ještě nevyhrála a dala jen čtyři branky. Na první pohled se zdá, že je to ideální soupeř na chycení, ale Baník musí makat a fárat. Jen si myslím, že budou domácí tolik pod tlakem, až jim to můžeš svázat nohy a Dukla neodjede s prázdnou,“ prozradil své myšlenky k záchranářskému souboji Jan Rajnoch.

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport ve 20.00. Reprízy jsou v programu v pátek od 18.00, v sobotu ve 12.00 a v neděli od 14.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

