Liga očima fanoušků: Sparta parkovat autobus nebude, i když jí stačí remíza

Video se připravuje ... Stanislav Tecl jako obětní beránek? Kdepak. Tím je Václav Jurečka, který na hřišti Mladé Boleslavi spálil tři dobré šance a Slavia venku opět ztratila. Z prvního místa se hlásí rozjetá Sparta, která si před derby zatrénovala v Pardubicích. Tomáš Čvančara? Jeden bouřlivák nevadí. Konečně zabrala Plzeň a Matěj Vydra ukázal, že by měl hrávat od začátku. O něco lépe se dýchá i v Ostravě a Bohemians si žijí svůj sen: shání lístky do Baku! Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Stále stejná písnička i dobrá zpráva Jaro je prakticky konstantní. Dobré výkony a výsledky doma střídají zklamání venku. Soupeř se pravidelně trefuje z ničeho a Slavia si nevytvoří dostatek šancí na to, aby zápas zvrátila. Trenéři zkoušejí ledacos, nefunguje nic. Nepochopím, že při nekonečném obehrávání vápna se záložníci odmítají odhodlat ke střele z dálky. Mnozí fanoušci si vzali za obětního beránka Tecla, ale byl to Jurečka, kdo v zápase spálil tři velmi dobré šance, při kterých měl poslat Slavii do vedení. Teď nás čeká soupeř, kterému sice v zápase bude stačit remíza, ale není moc pravděpodobné, že zaparkuje autobus. Pokud se utěšujeme, že proti takovým se Slavii hraje lépe, bylo by fajn to tentokrát opravdu ukázat. Jednoznačně dobrou zprávou je avizované prodloužení smlouvy s Jindřichem Trpišovským a jeho realizačním týmem. I když tato sezona nebude patřit k jejich nejpovedenějším, klub s nimi funguje. Stále jsou schopni zlepšovat hráče, a produkovat tím atraktivní zboží pro západní ligy. Současné problémy před ně staví nové výzvy a já se těším, jak si s nimi poradí. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Že by jenom trénink na derby? Poprvé se vám, vážení fotbaloví příznivci, hlásím z prvního místa, což před blížícím se velkým derby působí jako balzám. Jenom nás nesmí touha po tom položit dalšího soupeře na lopatky opustit. Optimismem mě nenaplňuje v žádném případě vítězství 2:0 nad Pardubicemi. Jejich hráči vstoupili do utkání jako ovce na porážku, čehož jsme využili hned v prvním poločase. Druhá půle byla o údržbě, přesto jsme si vytvořili další příležitosti, pohříchu neproměněné. Tak jsme si snad něco nechali na tuto sobotu. Kuchtík si odpočine, mrkne, jestli slepice nemají chřipku, a nabere síly na překonání Koláře, možná s novým zakončením. Čvančara trochu zklidní hormony, i když jeden bouřlivák v týmu neškodí. To potvrdí skoro každý trenér. Je na hráči samotném, zda si dá říct, což se podařilo. Lepší válečník, který je schopen se týmu omluvit, než slepá ovce bez života. Největší radost mně udělal náš příští soupeř další bodovou ztrátou v Boleslavi. Teď „jenom" potvrdit dobré výkony v sobotu 15. dubna, od 19.00 hodin, pět bodíků je víc než dva! Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Ať Vydra hraje častěji, nebo s Chorým Kotelníci se vytasili s vtipným choreem a na trávníku se cca po měsíci povedlo vykoledovat tři body. Jenže zase ty nervy... V první půli Jablonec nevěděl, kde mu hlava stojí, bušili jsme do něj jako hluchej do vrat. Vylezla z toho pouhá jedna branka, ale zaplaťpanbůh za ni. Pak klasika, soupeř zjistil, že v obraně jsme asi slabší na prsa, hurá do nás, jedna plundra, pěknej gól, a už jsem se zase klepal. Pak tak nějak někdo vytahal králíky z klobouku, poslal je na hřiště a řekl jim: Něco tam udělejte a otočte to. Prostě to vypadalo, že je nechali hrát to, co umí, a pánové ukázali, že za to dokážou vzít. Vydra byl jeden z mála, komu jsem už v Boleslavi nemohl říci křivého slova. A být trenérem Bílkem, určitě bych se nebál nasazovat ho častěji, případně hrát na dva útočníky. Chorý je bojovník, který se rve až do padnutí. Přestřelka 3:2 nakonec pěkná výslužka, i když čaroděj Staněk opět kouzlil. Teď jsem ale zvědav: polomrtvý Baník, mrtvý Zlín a živou vodou pokropená Sparta. Těšme se, titul jsem už odepsal, ale hru ještě ne. Čest královně Viktorce! Kovi. 54 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Těžký los, vyhráno ještě nemáme Týmovým výkonem, při kterém mančaft táhl za jeden provaz a šel si za třemi body, jsme domácí Slovácko ani nepustili do většího tlaku nebo šance. Druhá nula vzadu za sebou ukazuje na zlepšenou defenzivu. Neinkasovat gól je to, od čeho se můžeme v boji o záchranu odpíchnout, na čem se dá stavět a co nám v průběhu sezony často i chybělo. Oba zápasy odehrála slušně i stoperská dvojice, nicméně až teď to bude zkouška ohněm. V neděli přijede Plzeň, a ať už Chorý nebo Vydra mají jinou kvalitu než útočníci Liberce či Slovácka. V posledních čtyřech kolech máme těžký los a konfrontace s těmito soupeři nám ukáže, jestli jsme se alespoň v něčem trochu posunuli. Tři body musí celému klubu, a hlavně kabině, pomoct nabrat ztracené a v poslední době těžce zkoušené sebevědomí. Na druhou stranu nesmí z naší strany dojít v žádném případě k nějakému uspokojení. Hrozba nepříjemné baráže o záchranu je pro nás totiž stále reálná. A k tomu ten těžký los… David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje