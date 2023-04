ONLINE + VIDEO: Slovácko - Sparta 1:0. Kuriózní gól, Kuchta trefil břevno i tyč

Snadná práce. Jaroslav Zelený doráží míč do sítě • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Sparty v 28. kole FORTUNA:LIGY hrají na hřišti pátého Slovácka, kde v posledních dvou soutěžních zápasech padli. Tentokrát by však bodová ztráta znamenala, že by Letenští mohli v případě večerní výhry Slavie s Bohemians přijít o vedoucí příčku tabulky. Jak zápas dopadne? V základu Pražanů je Adam Karabec, mimo je kvůli zdravotním problémům Tomáš Čvančara. První gól po Juroškově břevně, když se pak míč odrazil od Kovářových zad do branky. Dvakrát zahrozil i Kuchta, trefil tyč a po lobu také břevno. ONLINE přenos a VIDEA klíčových momentů sledujte na webu iSport.cz.