Kalvach o těžké porážce: Nic nevzdáváme, ale… Tlak na sudí je velký

Jak se vstřebává taková porážka?

„Hodně nás mrzí. Protože jsme zápas začali velice dobře, Spartu do ničeho nepouštěli. Na konci poločasu jsme dostali branku, to byla škoda. Druhý poločas byl hodně soubojový, ale měli jsme na to tady zvítězit. Pak přišla penalta, to byla hrozná škoda.“

Měla se penalta pískat?

„Z pohledu na hřišti mi přišlo, že měl (Hejda) ruce u sebe, ale sudí takhle rozhodl, takže asi měl pravdu. Jak jsem říkal – je velká škoda, že v tolikáté minutě nastavení dostaneme gól.“

Kdy jste se rozhodli, že nastoupíte v netradičním rozestavení 3 – 4 – 3 s ofenzivním pojetím?

„Pár dní zpátky, věděli jsme, že Sparta má kvalitní hráče vzadu, dobrou rozehrávku, chtěli jsme tohle eliminovat, což se nám skoro celý zápas dařilo. Neměli tolik času a nedokázali nás tolik prokombinovat. Bylo v našich silách zápas zvládnout, je hrozná škoda, že takovou situací zápas prohrajeme.“

Už jste ze hry o titul?

„Naše situace je těžká, ztrácet devět bodů před nadstavbou je hodně. Nic nevzdáváme, ale bohužel na to asi nedosáhneme. Každopádně budeme chtít soupeře co nejvíc potrápit i v nadstavbě.“

Ubývaly vám při náročném způsobu hry síly?

„Uprostřed jsme hráli dva na dva, takže prakticky celý zápas osobky. Styl, co jsme zvolili, byl náročný. První poločas se nám to dařilo, logicky nám pak síly ubývaly. Nebyli už jsme tak přesní a zápas nedotáhli.“

Je těžké udržet koncentraci, když VAR zápas tolik přerušuje?

„Je to tady na Letné vždycky. Tlak na rozhodčí je velký. Co pamatuju, tak se tady vždycky dlouho řeší spousta situací, to k tomu asi patří. Nevím, co udělat jinak, aby k tomu nedocházelo.“