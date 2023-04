Počty před posledním kolem: Baník o záchranu, boj o titulovou skupinu

O co se ještě hraje ve FORTUNA:LIZE před nadstavbou? O dvě místa, jedno ve skupině o titul, kde Sigmu může ještě vystřídat Slovan Liberec, a o to, jestli ze skupiny o záchranu vyskočí České Budějovice na úkor Jablonce. Je už jisté, že v neoblíbené poslední šestce uvízne Baník kvůli horšímu vzájemnému zápasu s oběma zmíněnými týmy. Jak to vypadá kolo před koncem?