O co se hraje v nadstavbě: jak je to s MOL Cupem a co předkola v Evropě?

FORTUNA:LIGU čeká počtvrté v historii nadstavbová část. V minulé sezoně se Plzeň právě v této části přehnala přes Slavii a slavila mistrovský titul. Letos se o trofej proti „sešívaným“ utká Sparta. Oba pražské rivaly navíc čeká finále MOL Cupu. O co se hraje v nadstavbě a jak s postupem do evropských pohárů zamíchá právě zmíněné pohárové finále? Co je ve hře ve skupině o umístění (7.-10. místo) a jak je to s baráží a sestupem?