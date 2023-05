Horejš: Přijdou tři klíčové zápasy. Pelta byl zklamaný, znehodnotili jsme jaro

Jenže závěrečný trojboj Severočechům krutě nevyšel. Během týdne si tým připsal debakly v Českých Budějovicích a na hřišti Bohemians, i ztrátu vedení 2:0 nad Olomoucí v posledních vteřinách. Jablonec se nakonec o jediný inkasovaný gól oproti Dynamu sesunul do bojů o záchranu a Horejš je znovu pod tlakem.

Už jste v podobných situacích byl v sezoně asi dvakrát, teď zřejmě potřetí. Jak jste si vyhodnocovali s majitelem Miroslavem Peltou vaši pozici?

„Umím si asi ty situace vyhodnotit, takže vím, že jsme se dostali pod tlak. A respektuji to. Samozřejmě jsme spolu s panem majitelem seděli, byl z toho zklamaný, protože jsme to měli rozehráno dobře. Co se týče hry i výsledků jsme jaro zvládli skvěle, ale jedním týdnem jsme ho znehodnotili. Teď se musíme připravit, protože máme první tři zápasy, kdy uvítáme doma Baník a Brno, které pro nás určitě budou klíčové. Uvidíme, co po těch třech zápasech bude.“

Kdybyste ligu zachránili, dá se počítat s tím, že byste pokračovali i v další sezoně?

„To je spíš otázka pro pana majitele. Teď takhle nepřemýšlím, mám smlouvu na příští sezonu, ale vždy se soustředím na to, abychom zápasy zvládli. Teď pro nás je důležité, abychom se připravili co nejlépe na Zlín a další zápasy, které nás čekají. Musíme se soustředit, abychom to zvládli a dokázali se co nejvíc připravit a věřit. Věříme, že hráči, kteří jsou k dispozici, odvedou maximum tak, aby se nám povedlo ligu co nejrychleji zachránit. Uvidíme, co bude pak.“

Přezimovali jste na barážových pozicích, ale v jarní tabulce jste skončili pátí. Dá se říct, že jste i tak v něčem přiblížili letošním cílům?

„To, s čím jsem šel do Jablonce, bylo hrát minimálně prostřední skupinu. Podzimní část byla z naší strany hodně špatná, ať už to bylo zaviněno kartami, udělali jsme tam spoustu věcí, které nás připravily o lepší výsledky. Pět zápasů jsme dohrávali o hráče míň, k tomu jsme se už nikdy vracet nechtěli. Po zimě jsme si to vyhodnotili s panem majitelem a samozřejmě jsme věděli, že nejsme v dobré pozici. Baník na nás měl sedm bodů, když jsme jeli do Ostravy, a tam jsme vyhráli. Z prvních čtyř kol jsme jeli třikrát ven, z toho na Slavii, Spartu a na Baník. Ta chvíle nebyla příznivá, takže jsme si chtěli dát za cíl uhrát co nejvíc bodů. Ale zvládli jsme to, postupně jsme se katapultovali do prostřední skupiny a už jsme se tam celou dobu pohybovali. Bohužel jsme to nedokázali udržet. Teď se musíme mobilizovat, připravit se na záchranu tak, abychom se dokázali vyhnout barážovým pozicím, cíl je jasný.“

Proč vám nevyšel poslední ligový týden se třemi zápasy?

„Aniž bych se na to chtěl vymlouvat, trochu jsme dojeli na šířku kádru. Máme zraněné klíčové hráče a když přišel týden s vloženým kolem, bohužel jsme to nezvládli. Samozřejmě jsme v zápasech udělali určité chyby a někdy je míra úspěchu a neúspěchu strašně tenká. Odklonilo se od nás štěstí v 94. minutě v Olomouci, kdy jsme měli zápas jednoznačně pod kontrolou, vedli jsme 2:0 a pak i strachem o výsledek jsme se dostali do pasivity, kdy jsme byli potrestáni. To mě mrzí asi nejvíc. Jinak si myslím, že jarní část z naší strany byla velice dobrá.“

