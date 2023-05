VIDEO: Olomouc - Slavia 2:3. Jurečka řídil obrat, ale titul už je pryč

Fotbalisté Slavie sice porazili ve 4. kole skupiny o titul ve FORTUNA:LIZE Olomouc 3:2, díky remíze Sparty na Slovácku však ztratili veškeré šance na zisk mistrovského titulu. Úvod zápasu opanovala Sigma, když v šesté minutě proměnil po uklouznutí Holeše svůj únik Zifčák, bylo to už 2:0 pro domácí. Sešívaní se ale nevzdali a Jurečka zvládl ještě do poločasu vyrovnat. Ačkoliv po změně stran Lingr přesnou hlavičkou po další asistenci Oscara otočil, kýžený efekt v podobě přetrvání naděje na titul do posledního kola tato branka nepřinesla. Podívejte se na videa nejzajímavějších okamžiků zápasu.