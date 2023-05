ONLINE + VIDEO: Teplice - Brno. Bod od sestupu, kritický duel pro hosty

Libor Kozák sice dotlačil míč do branky, pomohl si při tom ale rukou a gól tak neplatil • ČTK / Ondřej Hájek

Jen bod dělí fotbalisty Brna od přímého sestupu… Na trávníku Teplic ve 4. kole skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE pro ně jde o kritický duel. Domácí celek je již zachráněný, uvolněný a právě toho by mohla Zbrojovka využít. Lépe řečeno měla. Teď už není kam uhnout. Porážka by znamenala katastrofu, nicméně i v případě výhry Zlína by setrvání v nejvyšší soutěži měla na svých kopačkách. V posledním zápase sezony totiž přivítá právě Vrbovu partu. Duel startuje v 19:00. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.