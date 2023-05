Kulomet Jurečka: 12 gólů v posledních pěti duelech. Zahraničí? Uvidíme, řekl

Na konci sezony se Václav Jurečka dostal do životního laufu. Co mu vyletí z kopačky, z toho je gól. V závěrečném duelu sezony čtyřmi góly skácel Slovácko a o jeden kousek předskočil Jakuba Řezníčka na čele tabulky kanonýrů. Brněnský veterán má však nedělní zápas se Zlínem k dobru. „Budu to sledovat,“ usmál se dvacetigólový bourák ze Slavie. V posledních pěti utkáních se trefil dvanáctkrát! Případný zájem ze zahraničí? „Uvidíme, co bude,“ nechal si osmadvacetiletý útočník dveře otevřené.

Čtyřmi góly jste vyřídil Slovácko a vecpal se na čelo tabulky střelců před brněnského Jakuba Řezníčka. Byl to předzápasový plán?

„Musím říct, že jsem to v hlavě trochu měl. Chtěl jsem se o to nějakým způsobem pokusit. Že to opravdu vyšlo, za to jsem moc rád.“

Prý váš útok na čelo před utkáním hodně hecoval asistent trenéra Zdeněk Houštecký. Je to tak?

„Ano. Houšťa mě k tomu nabádal už po Olomouci, že musím střelce udělat. Že když jsme nezvládli získat titul, tak aspoň korunu pro krále střelců. Uvidíme, jestli se to opravdu podaří.“

Rozhodne se v nedělnm duelu Brna se Zlínem. Budete utkání sledovat?

„V kolik hrají? Ve čtyři? Asi jo, budu se koukat. Ve Zlíně mám pár kamarádů, zajímá mě, jak utkání o sestup dopadne. Pro oba účastníky je to velký zápas.“

Druhou branku jste vstřelil z pokutového kopu. Uvažoval jste, že exekuci přepustíte loučícímu se Peteru Olayinkovi?

„Olie se mě ptal, zda si věřím. Řekl jsem, že jo, tak jsem do toho šel. Olie zase ukázal charakter, penaltu mně nechal. Pro mě je to top hráč. Přeju mu všechno nejlepší do další kariéry, ať se mu angažmá v Bělehradě vydaří a naváže na úspěchy, které měl ve Slavii.“

Slavia - Slovácko: Nguyen zaváhal a pustil Jurečkův přímý kop mířený doprostřed brány, 1:0 Video se připravuje ...

Po složitém startu do sezony jste se fantasticky rozjel a získal pevné místo v základní sestavě. Vážíte si toho víc než vstřelených branek?

„Máte pravdu, angažmá ve Slavii nezačalo příliš šťastně. Zranil jsem se. Než jsem se dostal optimální formy, chvíli to trvalo. Kvůli zranění jsem vypadl z rytmu, chytili se spoluhráči, využili toho, že jsem byl zraněný. Samozřejmě jsem jim to přál, nicméně pro mě bylo těžší se vrátit zpátky a najít společnou řeč s trenérem. V průběhu sezony se všechno zlepšilo, společnou řeč jsme našli. Strašně děkuju za důvěru, kterou jsem v posledním období měl. Trenéři mě furt stavěli. Musím být rád. Teď na to potřebuju navázat v další sezoně.“

V posledních pěti ligových duelech jste vstřelil neskutečných dvanáct gólů. Nelitujete, že je konec sezony?

„Na jednu stranu jo, ale ročník byl dlouhý. Momentálně jsem na odpočinek nastavený. Uvidíme, co reprezentace… Každopádně se strašně se těším, až si od fotbalu trochu oddechnu. I na psychiku byl závěr ligy náročný, třeba porážka na Spartě…“

Neříkáte si, že po střeleckých koncertech by o vás mohl být zájem v zahraničí?

„Je brzo, transferové okno se otevře později. Uvidíme, co bude, co manažeři vymyslí nebo nevymyslí. Především nejprve všechno prodiskutujeme se Slavií. Zatím jsem to nijak neřešil. Jak říkám, uvidíme.“

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

20 - Jurečka (Slavia),

19 - Řezníček (Brno),

15 - Chramosta (Jablonec),

14 - Van Buren (Slavia), Kuchta,

13 - Ladislav Krejčí II (oba Sparta), Chorý (Plzeň),

12 - Čvančara (Sparta), Chytil (Olomouc),

11 - Květ (Plzeň), Olayinka, Tecl, Lingr (všichni Slavia),

9 - Muhamed Tijani (Ostrava), M. Ševčík (Brno),

8 - Janošek (Pardubice), Olatunji (Liberec), Gning (Teplice).