Weber: Pilař může být faktor X. Chce tři nové posily a navázat na Koubka

Pro vedení byl bývalý záložník Jozef Weber číslem dva za Vítězslavem Lavičkou. Ten však nabídku z Hradce Králové s díky odmítl a upsal se Spartě, kde povede mládežnický úsek. Jeho kolega neváhal. V nejvyšší soutěži povede rodák ze slovenské Bytče po Bohemians, Karviné, Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích už pátý klub.

Je pro trenéra velkým lákadlem nový stadion, který bude na sklonku léta v Hradci Králové slavnostně otevřen?

„Přiznám se, že teď mám víc v hlavě tým než stadion…Ale byli jsme se tam dvakrát podívat a působí to nádherně, velkolepě. Byť z dálky ještě jako staveniště. Dává to fotbalu nový náboj, všichni se hrozně těší. Určitě půjde po Slavii o druhý nejlepší stánek v Česku. Mužstvo se tam bude určitě cítit líp, než když dva roky cestovalo do Mladé Boleslavi, kam moc lidí nechodilo. Je to motivace i pro hráče a dává nám to také možnosti vzhledem k posílení kádru pro léto. Nový stadion je lákadlo.“

Stavba se však o něco zpozdila. Kolikrát budete hrát na začátku sezony v kuse venku?

„Co jsem slyšel, tak dvakrát. Před třetím kolem už by se měl otevírat stadion v Hradci. Všichni věříme, že to tak bude. Jezdím do Hradce každý týden a nevím o žádných větších komplikacích. Je to vizitka města i klubu. Je obrovský zájem, aby se to celé stihlo.“

Fotbal ve městě spravuje radnice. Což přináší výhody i nevýhody, že?