Stadion pro Brno? Jen nutné úpravy Srbské. Zbrojovka dál hraje na výjimku

Fotbalová Zbrojovka bez domova? Zatím ne, byť plánovaná základní rekonstrukce Adax Invest Areny v Srbské ulici za 100 milionů korun se rozběhne až za dva roky. Po letošním sestupu může Brno hrát druhou ligu na dosluhujícím stadionu. A když za rok znovu postoupí, nejspíš obdrží další výjimku. V tu dobu by měla proběhnout výměna hrací plochy včetně vyhřívání, trávníku a výběhových ploch za zhruba 40 milionů korun. Co nový stadion? Tradičně v nedohlednu, v rovině politických příslibů.

Pokud by se Zbrojovka mezi elitou udržela, mohla by dál hrát na Srbské, byť její zázemí přestává vyhovovat licenčnímu manuálu FAČR. „Dostala by výjimku,“ uvedl zdroj isport.cz.

Dlouho už však nehostinná Srbská regulemi neprojde. Rozsáhlejší úpravy zázemí jsou nutné, město tento týden schválilo investiční záměr za téměř 100 milionů korun. Tahle částka bude stačit na „zalepení“ největších problémů, aby se na stadionu mohla hrát první liga, případně mezistátní zápasy.

„U vstupu ze Srbské bude soustava mobilních kontejnerů. Zde vznikne ošetřovna diváků, pracovní místnost pro média, komentátory zápasů a televizní studia. Vstup na hřiště bude krytý, dále se rozšíří zastřešení tribun a bude zajištěný záložní zdroj energie. Počítáme i s oddělením sektoru hostů a domácích, výměnou sedaček či novým ozvučením,“ nastínil Tomáš Aberl, brněnský radní pro sport.

Anketa Který tým je největším zklamáním uplynulé sezony F:L? Brno Zlín Baník jiný tým

Pokud vše půjde podle plánu, rozběhne se rekonstrukce v létě 2025 za provozu a klub nebude muset hledat azyl jinde. „Možné je všechno, ale pevně věřím, že žádné stěhování nenastane. Budeme se snažit, aby stadion co nejdříve splňoval kritéria. Určitě bude reprezentativnější, než je nyní. Podmínky jsou nastaveny docela vysoko. Budeme vstřícní a otevření. Ale nedokážu nic predikovat, bude záležet na postoji FAČR,“ uvedl Aberl pro isport.cz.

Na nový stadion v atraktivní lokalitě musí Brno dál čekat. „Do budoucna ho máme v plánu postavit někde jinde,“ sdělil radní pro sport, jenž víceméně vyloučil, že by v Srbské ulici mohl v případě postupu přes baráž nastupovat v novém ročníku jako domácí tým MFK Vyškov. „Nic o tom nevím a předpokládám, že už je pozdě,“ shrnul Aberl.

Nedaleký Vyškov tak musí dál preferovat variantu s azylem ve Znojmě.