Pardubická přestavba: Trpišovského žádost, nejistý Nita i zájem z Baníku

Brankáři: odchody, co Nita?

Odcházejí hostující Jakub Markovič (Slavia) a Viktor Budinský (Baník). O setrvání Florina Nity, jenž je půjčený ze Sparty, kde mu končí kontrakt, se v klubu jedná. Ze Slavie má dorazit Antonín Kinský, reprezentant do jedenadvaceti let.

Markovič by měl ze Slavie ihned odejít do Ostravy. Na konci sezony ostatně ukázal svůj potenciál, když v baráži plně zastoupil zraněného Nitu. „Když přišel před začátkem jara Florin, tak to třeba měsíc úplně tak nevnímal, ale pro něj to bylo nejlepší, co se mu v kariéře mohlo stát. Najednou nechytal, i když byl předtím jednička. Jenže změnil nastavení, úplně jinak na sobě začal pracovat, na ten moment byl připravený. V bráně jsme najednou viděli jiného hráče, najednou tam stál chlap,“ pochválil Markoviče Kováč.