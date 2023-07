Plzeňská posila Durosinmi: technický dlouhán s velkým potenciálem

Plzeňskou posilou se v sobotu dopoledne podle očekávání oficiálně stál Rafiu Durosinmi, jenž na západě Čech v průběhu jara pouze hostoval z Karviné, ale Viktoria se na základě velmi dobrých výkonů rozhodla uplatnit opci v údajné výši 20 milionů korun. Jedná se o poměrně vysokou investici. Čím Adolfa Šádka tak zaujal a proč je hráčem Viktorie s největším potenciálem do zahraničí?

Za Viktorii nastoupili v uplynulé sezoně jen dva hráči mladší 23 let. Na pár minut se na hřišti při jasném vítězství ve Zlíně mihl 20letý Adam Kronus, který byl následně poslán na hostování do Táborska, a 774 minut odehrál během jarního hostování Rafiu Durosinmi. V Plzni mladí hráči moc šancí nedostávají, klub postavil svou strategii na sportovním úspěchu i na úkor šancí odchovancům či talentům odjinud.

Mladý hráč musí prokázat, že do týmu opravdu patří, aby dostal prostor. Durosinmi si důvěru budoval pomalu. Prvně střídal či celé zápasy proseděl na lavičce, ale ke konci jara dostal šanci v základní sestavě proti Zlínu i na Spartě a poté si již svou pozici v základu udržel. Trenéru Michalu Bílkovi se za důvěru odvděčil čtyřmi góly v pěti utkáních.

Rafiu Durosinmi oproti průměrnému ligovému útočníkovi v letošní sezoně. Data: StatsBomb.

Dvacetiletý Nigerijec nabízí plno velmi zajímavých schopností. I přes svou výšku (192 cm) nemá problémy s pohybem, ba naopak. Díky své síle dokáže soupeře odtlačit, sílu a výšku umí využít v soubojích zády k bráně a disponuje také velmi solidní rychlostí. Trenér Bílek po svých útočnících vysokou úspěšnost ve vzduchu i skvělou hru zády k bráně vyloženě vyžadoval a také nový trenér Viktorie Miroslav Koubek Durosinmiho vlastnosti jistě využije.

Právě kvůli slabší hře ve vzduchu a nevhodnosti do neměnného způsobu hry trenéra Bílka se na podzim neuchytil jiný Nigerijec Fortuna Bassey. Naopak Durosinmi na jaře vyhrál 4,53 vzdušného souboje na 90 minut, čímž se řadil mezi pětinu nejaktivnějších útočníků v top 5 ligách, a s úspěšností 47,6 % patřil mezi elitní hlavičkáře.

Srovnání Durosinmiho s daty Fortune Basseye z minulé sezony. Bassey byl sice mnohem lepší driblér, ale ve vzduchu i v defenzivě zaostával. Data: StatsBomb.

Výrazně přispěl také v mezihře. Míče přebíral velmi vysoko a díky již zmíněným schopnostem a nadprůměrné technice dokázal posouvat hru směrem dopředu. Spoluhráči se mohou o Durosinmiho opřít i ve finální třetině, kde dokáže pomoct různými narážečkami. Kombinace nadprůměrného citu pro hru a fyzických dovedností je u tak mladého útočníka nevídaná.

Rodák z Lagosu se také dostával do vysokého počtu šancí. V tak malém vzorku minut je zakončení i dostávání se do šancí velmi nestabilní, ale s 0,40 xG (Očekávané góly) na 90 minut se Durosinmi řadil mezi pětinu nejnebezpečnějších útočníků v porovnání s jinými útočníky v top 5 ligách (percentil 80). Podobně nebezpečný byl také na podzim v dresu Karviné ve druhé lize, ve které si připsal 0,43 xG na 90 minut. Na rozdíl od ligových duelů však své šance neproměňoval – z části kvůli vlastní neschopnosti ve velkých šancí, z části kvůli skvělým zásahům brankářů soupeře.

Vizualizace střeleckých pokusů Rafia Durosinmiho za Viktorii Plzeň. Data: StatsBomb.

Velmi solidní práci odvádí i bez míče, protože dokáže zabrat ve chvílích, kdy je potřeba. Mezi problematická místa patří práce levou nohou, zejména střelba. Durosinmi zakončuje levou nohou jen velmi málo, protože nedokáže své střelecké pokusy správně umístit. Zlepšit by měl také střelbu hlavou, při které branku často přestřelí, a mohl by ztrácet méně míčů (6 percentil – jen minimum útočníků v top 5 ligách ztratilo v uplynulých sezonách na 90 minut více balonů), i když ztráty jsou způsobené primárně snahou Nigerijce o co nejnebezpečnější řešení.