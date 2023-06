Dříč, tank i ladný zabiják: Šádkova krádež roku, která dodnes mrzí Slavii

V jarní mizérii Plzně někdy působil jako zjevení z jiného fotbalového světa: i proto se Rafiu Durosinmi za několik měsíců vypracoval v jednoho z nejzajímavějších ligových útočníků. „Má možná nejlepší hlavičku v lize. Je to tank, proti kterému nechceš hrát, dává góly silným týmům a má výborný výběr místa, což dokazuje i xG,“ vypočítává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut: „Že se Plzni podařilo vyfouknout ho Slavii i Spartě, to považuju za Šádkovu krádež roku,“ dodává s úsměvem. „Nevidím u něj mínusy. Technika, síla, první dotyk, je dynamický i ladný, střílí góly ve velkých zápasech... divím se Slavii i Spartě, že si ho nechaly utéct,“ souhlasí Kvasnicův kolega Jiří Fejgl.

Právě nigerijský útočník by měl být hlavním trumfem „nové“ Viktorie pod koučem Miroslavem Koubkem, v nejbližší době by měl být oficiálně oznámeno přetavení jeho hostování s opcí z Karviné do tvrdého přestupu.

„Slavia Durosinmiho skautovala od podzimu 2021, kdy ještě hrál za karvinský dorost. Už tehdy se jim líbil, ale tehdejší cena měla být okolo 3 milionů korun, což se v Edenu nelíbilo,“ prozrazuje Kvasnica: „Slavii to teď hodně mrzí. Kdyby to tenkrát udělali, tak se nebavíme o Tijanim a Chytilovi,“ domnívá se.

Fejgl ale jeden otazník vidí: „Koubek nerad hraje mladší hráče, ale od Šádka bude na trenéra v tomhle ohledu tlak,“ říká fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. I ve hře samotného Durosinmiho je nicméně jedna velká slabina, v níž je dokonce 3. nejhorší v celé FORTUNA:LIZE. O co jde? Podívejte se na VIDEO.

Pracovitý forvard: první na hřišti, poslední v kabině

Zsíkává spoustu druhých míčů

Kliment, Vydra, Durosinmi – TOP trio ligy?

Krmenčík i Haaland: koho vám připomíná?

V čem má výhodu oproti Tijanimu?

Nejlepší Durosinmiho akce sezony

Který návyk musí změnit?

Podívejte se na VIDEO!