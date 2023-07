Výhra a strach o Plavšiče. Tržná rána, řekl Köstl. Co ukázala norská posila?

Nebyl to hezký pohled. Sedmadvacetiletý Srdjan Plavšič se najednou skácel na hranici šestnáctky k zemi a přestal se hýbat. Seběhli se k němu lékaři, spoluhráči…Pár minut nato dorazila na stadion v rakouském Aigenu sanitka, Srba s rozpáraným a poté sešitým obličejem naložila na nosítka, přikurtovala a odvezla do nemocnice.

Jako poslední ze slávistického tábora se s ním ve dveřích sanitky dočasně loučil druhý asistent Zdeněk Houštecký. Podpora k němu letěla od všech aktérů zápasu i diváků, z nichž nemálo mělo na sobě „sešívaný“ dres. Na parkovišti u vesnického stadionku s jednou tribunou parkovala auta s pražskými SPZ. „Klobouk dolů před doktorem, který to zvládl a hned na hřišti Srkymu ránu zašil. Budeme čekat na další informace,“ sdělil asistent Jaroslav Köstl. „Věříme, že bude dobrý,“ přál si.

Incident částečně přikryl velmi dobrý projev tuzemského vicemistra, jenž proti čtvrtému celku slovenské ligy nasadil na hrot Muhameda Tijaniho.

Posila z Baníku tentokrát zaujala pozitivně. Pracovitý útočník zakrýval těžké balony, v soubojích zkušeně využíval své mohutné tělo. Párkrát se dral i do šance, ale opakovaně ho zastavil ofsajd. „Jeho výkon má stoupající tendenci. Líbil se mi. Ty ofsajdové pozice nám trošku vadily. Musíme se podívat, jestli v reálu opravdu byly. Náběhové věci s ním musíme doladit, ještě to není stoprocentní,“ upozornil. Šéfy lavičky příjemně překvapilo, jak se Tijani v náročné přípravě kousnul a držel krok s ostatními. „Věřím, že nám od prvního zápasu pomůže,“ doufal Köstl.

Trenérům vítězů se v pátečním slunečném odpoledni líbilo několik jedinců. Trpišovského pobočník konkrétně vyzdvihl střídajícího Davida Pecha. Účastník nedávného EURO U21 zaujal na neobvyklé centrální pozici. „Na střední záloze odehrál výborný poločas,“ ocenil Köstl. Zamlouvaly se mu také čtyři branky. Dvě nejhezčí nesou podpis Lukáše Masopusta, včetně filigránské rány z půlky hřiště. „To bylo z kategorie borec na konec,“ usmál se. „Vzpomněl jsem si na Miňa Stocha. Na soustředění v Dubaji takto dával gól Šachtaru,“ vybavil si okamžitě.

Třicátník „Maso“ ukázal, že má pořád týmu co dát. „Když se dostane do zápasu jako tentokrát, je schopný předvádět velké věci. Potřebuje takový klidový režim. Potom je to úplně jiný hráč, než když je někdy zbrkloun a vypadá, jako když ho na posledních dvaceti metrech napojí do elektriky,“ řekl člen trenérského štábu.

Rychlou souhru s Tijanim zakončil po pauze snajpr Václav Jurečka, jenž pak vyhraným soubojem v šestnáctce pomohl k pohotové trefě Matěji Juráskovi. Ten se na malém prostoru obratně uvolnil, přehodil si balon z jedné nohy na druhou a zavěsil k tyči. Z gólu měl nelíčenou radost. Každý plusový bodík se v tuhém boji o základní sestavu hodí.

Ve druhém poločase už Slavia v dusném počasí ovládla hru. „Větší kvalita se projevila. Lidem, kterých zase dorazilo hodně, se to muselo líbit,“ shrnul třetí triumf v přípravě Köstl. Diváci mohli vidět zápas za pět euro, ale ne každý zaplatil. Partička starších pánů v barvách mužstva z Edenu dělala, že pokladního při průchodu kolem tribuny neslyší. Schválně přidali do kroku a koukali se na druhou stranu. Prošlo jim to, zajímavé utkání si užili zadarmo.

Mohli sledovat premiéru norského záložníka Conrada Wallema, nové akvizice z BK Odds. Jaká byla? Šikula s číslem 6 se na place docela hledal, hlavně v první půlce. Po přesunu na levé křídlo byl výraznější. „Přiletěl sem na tři dny, aby byl s týmem a odehrál tento zápas. V sobotu se vrací do Norska, aby se rozloučil s fanoušky. V pondělí přilétá znovu za námi. Už to ukazuje na dobrý charakter hráče. Má obrovský potenciál. V prvním zápase ho logicky ještě tolik nenaplnil,“ uznal Köstl. Posilu čekají hodiny u videa, pohovory a ladění souhry se spoluhráči.

V sobotu narazí Trpišovského parta v nedalekém Rohrbachu-Bergu na druholigový Queens Park Rangers. Proti soupeři z Anglie hraje v přípravě za dlouhou dobu poprvé. „Nejvíc se na to asi těší Radek Černý,“ pousmál se asistent v narážce na trenéra brankářů, který právě dres tradičního londýnského klubu v minulosti oblékal.

Slávisté se usídlili na obvyklém místě, v hotelu na náměstí poklidného městečka Aigen-Schlägl v Dolním Rakousku. „Počítal jsem to a jsme tady snad osmý rok. Dvakrát jsme tu byli s Libercem a teď pošesté se Slavií. Někdy ty kempy byly zdublované, takže se dostaneme na nějakých jedenáct, dvanáct,“ poznamenal.

Čím je tahle destinace zaujala? Blízkostí od hranic i od letiště v Linci či v Praze, skvělé podmínky pro tréninky a regeneraci, hezká příroda s cyklostezkami, výběr z kvalitních protivníků. „Máme takový brand, že už za námi i jezdí,“ pochvaloval si Köstl.

Slavia v přípravě

vs. Macabi Tel Aviv 2:1

vs. Raków Czestochowá 2:1

vs. Podbrezová 4:1

vs. Queens Park Rangers (sobota, 17:00)