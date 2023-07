Proč se mi to děje? ptal se Provod. Teď věří, že ho tělo začne poslouchat

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Možná kolem sebe slyšel: Už se do toho nedostaneš, zdravotní trable ti zničily velkou kariéru…Jenže Lukáš Provod (26) je echt bojovník a profík, který si jde odhodlaně za svými sny. Po seriálu zranění je zpátky v základní sestavě Slavie, na přípravném kempu v Rakousku zaujal. Třeba i gólem z přímého kopu do sítě anglického Queens Park Rangers (3:0). Pomohla mu „hladová“ zeď. „Trefil jsem to samozřejmě výborně,“ smál se pracovitý záložník.

Jaká to byla zkušenost s anglickým týmem, což je vždy výjimečný soupeř pro české kluby?

„Skvělá, a hlavně nová. Zápasy s anglickými týmy se nehrají každý den. Jsme moc rádi, že jsme mohli takový přátelák odehrát. Musím říct, že všechny čtyři, které jsme doposud sehráli, byly kvalitní. Měly obrovskou úroveň a prověřily nás. Chválím toho, kdo je zorganizoval. Jsme rádi, že jsme ze všech vyšli vítězně. Je to dobrý základ pro sezonu.“

Čekali jste od druholigových Rangers víc, že?

„Trošku ano, bylo to takové soubojové. Ale zase musíme brát v potaz, že pro ně to bylo první přípravné utkání. Otočili dvě jedenáctky, hráčů mají taky hodně. Jsou v jiné fázi přípravy než my. My jsme je naším dobrým výkonem nepustili do ničeho a zaslouženě jsme vyhráli.“

Hraje se vám ve středu zálohy dobře s technickým Oscarem?

„Výborně, on je všude. Člověk nemusí obíhat tak velký prostor. Na běhání a spolupráci mezi středovými hráči to máme postavené. Osky je výborný fotbalista.“

Jaká bude Slavia v novém ročníku?

„Celkově máme až dost neuvěřitelně výborných hráčů. V podstatě dvě stejné jedenáctky. Na každé pozici je zastupitelnost, což je strašně důležité. Kdykoliv může někdo vypadnout. Ve středu nás čeká zápas proti sobě. Bude to na ostří nože, v obrovské kvalitě. Věřím, že budeme silní od začátku až do konce.“

Velmi dobře se jeví například mladý stoper Tomáš Vlček, který se vrátil z Pardubic. Co na něj říkáte?

„Mohli jsme sledovat celou jeho sezonu v Pardubicích, kde hrál výborně. Je konstruktivní stoper, který může podle mě zahrát na jakékoliv stoperské pozici. Klobouk dolů, jak s námi zvládá přáteláky a to tempo.“

Jak jste na tom vy herně a fyzicky? Už se vracíte tam, kdy jste byl před vážným zraněním?

„Myslím, že určitě. Fyzicky se cítím výborně. Neměl jsem moc volna, což mi spíš pomohlo, než uškodilo. Doufám, že do toho naskočím a odehraju toho co nejvíc. Samozřejmě to bylo předtím těžké na hlavu. To je vždycky.“

Co jste si z krušných časů vzal?

„Trošku mě to obrnilo a naučilo jiným věcem. Pochopil jsem, že existuje i něco jiného než je fotbal. Ale nebudu vám lhát. Když se to opakovalo pořád dokola, člověk přemýšlí, proč se to děje. Zvlášť když tomu dává všechno, co jde. Tělo chvíli neposlouchalo. Věřím, že teď poslouchat bude.“

Musíte v rámci prevence dělat víc než ostatní?

„Vždycky jsem dělal všechno, co šlo. Proto jsem možná moc nechápal důvod, proč se mi to děje. Po trénincích a zápasech mám svoje věci. Snažím se dělat maximum, co znám a vím. V čase se to trošku mění, posouvá.“