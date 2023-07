Policejní viceprezident o fanoušcích: Vidím posun, ale... Reaguje na Tvrdíka

Během následujícího víkendu začíná nová prvoligová sezona, jak se na ni policie „těší“? Jsou fotbalové zápasy velkou zátěží pro policejní sbor? „Policie České republiky je i v nadcházející fotbalové sezóně připravena plnit své zákonné úkoly zejména ve vztahu k zajištění veřejného pořádku. Pravidelně vyhodnocujeme rizikovost jednotlivých utkání a podle toho jsou nastavována příslušná bezpečnostní opatření, jejichž nedílnou součástí je i vyčlenění odpovídajících sil a prostředků policie. Obecně lze konstatovat, že opatření k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním sportovních akcí jsou pokaždé realizována nad rámec běžného výkonu služby, takže určitou míru zátěže vždy představují.“

Fanouškovská kultura a podpora komfortu fanoušků na fotbalových utkáních (na stadionech i mimo ně) se ve veřejném prostoru stává diskutovaným tématem. Zástupci fanoušků věří, že se jejich chování jako sociální skupiny vyvíjí tak, že není třeba je považovat za výrazné ohrožení veřejného pořádku. Jaký je váš názor?

„Na jednu stranu vnímám určitý posun při komunikaci zástupců fanoušků a fotbalových klubů. Na straně druhé však musím konstatovat, že jsou stále fotbalová utkání, v rámci kterých musí policie řešit řadu protiprávních jednání například v souvislosti s nepovoleným používáním pyrotechniky či vzájemným fyzickým napadáním mezi fanoušky.“

Forma „rozhovoru“ Server iSport.cz oslovil Policejní prezidium s žádostí o klasický, tedy osobně vedený rozhovor. Tiskový odbor trval na formě se zasláním otázek a jejich písemným zodpovězením. Proto v rozhovoru čtenář nenalezne interakce a „doptávání.“ Odbor komunikace Policejního Prezidia rovněž navrhl vypuštění otázek na konkrétní čísla spáchané protiprávní činnosti a nákladů, zároveň ale poskytl alternativní odpovědi. Jelikož redakce považuje otázky za důležitou součást otevřeného tématu, zveřejňuje je.

26. května se uskutečnila schůzka Policie ČR a zástupců Ligové fotbalové asociace. Ta ji v následné tiskové zprávě označila za „přínosnou“ s dodatkem, že je značný prostor pro zlepšení komfortu fanoušků na fotbalových utkáních. Vnímá Policie ČR tento prostor také? Může se na zlepšení komfortu pro fanoušky sama podílet například úpravou svých opatření?

„Téma zlepšení komfortu zejména hostujících fanoušků na stadionech bylo skutečně na této schůzce podrobně diskutováno. V rámci jednání jsme upozornili zástupce LFA, že případné úpravy sektoru hostí nesmí být na úkor bezpečnosti jak návštěvníků stadionu, tak i samotných hráčů. Nicméně prostor pro zlepšení zde bezpochyby existuje. Avšak je zapotřebí upozornit na skutečnost, že případné zvýšení komfortu těchto sektorů bude klást vyšší nároky na pořadatelskou službu, respektive vlastníka či provozovatele sportovního zařízení, který je primárně odpovědný za bezpečnost osob a majetku na samotných fotbalových stadionech v souladu se zákonem o podpoře sportu. Policie České republiky provádí případný zákrok na stadionu až v situaci, kdy ji vlastník nebo provozovatel požádá o spolupráci v důsledku závažného ohrožení osob a majetku v souladu s citovaným zákonem.“

V Česku se otevírají dva nové fotbalové stadiony (Hradec Králové, Pardubice), při té příležitosti se řešily sektory pro hosty, které jsou důsledně oddělené a připomínají klec. Vedení pardubického a nyní i hradeckého klubu, ke které je nutné i souhlasné stanovisko Policie. Považujete taková opatření za nutná?

„Na fotbalovém stadionu v Pardubicích se postupovalo v souladu s dohodou o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních z roku 2017. Vzhledem k tomu, že stadion nesplňoval podmínku oddělení sektoru hostů od sektoru domácích, došlo během rekonstrukce k požadovaným úpravám tak, aby stadion mohl získat certifikaci. Stadion v Hradci Králové teprve na certifikaci čeká. Dle dostupných informací by měla certifikace proběhnout dne 25. července 2023. Na stadionu již byla provedena předběžná kontrola. Stadion dle výsledků kontroly splňuje veškerá kritéria a to i pro utkání na evropské úrovni. Tato opatření se provádí především proto, aby nedocházelo k vzájemnému napadání fanoušků dotčených klubů přímo na fotbalových stadionech.“

Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík aktuálně prostřednictvím sociální sítě Twitter vyzval policii, aby zvolila přístup, podle kterého by zvýšená přítomnost policistů neeskalovala napětí. Uvažuje Policie ČR o takové změně přístupu?

„Nemám v úmyslu se pouštět do nějakého vyřizování si vzkazů přes média, to jistě chápete. Rizikovost jakéhokoliv fotbalového utkání v souladu s dohodou o spolupráci stanoví Policie České republiky v součinnosti s Fotbalovou asociací ČR, LFA nebo fotbalovým klubem, a to zejména dle očekávaného počtu diváků, předpokládané účasti a počtu rizikových fanoušků, vyhodnocení obdobných či minulých bezpečnostních opatření a operativních zjištění policie. Věřím, že je v zájmu nás všech, aby si lidé užili profesionální sportovní výkony a nemuseli se bát, že přijdou k nějaké újmě.“

Oslovení fanoušci často zmiňují stigmatizaci fanoušků a „házení do jednoho pytle“. Jako příklad vedle podle nich předimenzovaných opatření zmiňují například policejní cvičení na zásah při únosu letadla. Není takové zdůvodnění jinak jistě relevantního cvičení zbytným jitřením emocí?

„Policie České republiky je nestranným orgánem veřejné moci, který se, v rámci plnění zákonem stanovených úkolů, připravuje mimo jiné i prostřednictvím tematických cvičení na různé typy situací. V tomto kontextu nelze v žádném případě hovořit o jakékoliv stigmatizaci a stejně tak nepovažuji zvolené téma cvičení za jitření emocí.“

Předchozí otázkou bych rád otevřel i problematiku komunikace mezi Policií a fotbalem. Každý profesionální fotbalový klub musí mít relativně nově „styčného důstojníka“ mezi klubem a fanoušky – SLO. Využívá tyto lidi, jejich názory a informace i Policie? Pokud ano, jak tuto spolupráci vidíte? V čem prospívá a kde má prostor ke zlepšení?

„Vytvoření pozice styčného důstojníka mezi klubem a fanoušky vnímám jako správný krok pro zlepšení výměny informací při pořádání fotbalových utkání ve vztahu k bezpečnosti na stadionech. Policie České republiky, v souladu s dohodou o spolupráci, spolupracuje při plnění svých úkolů zejména s bezpečnostním manažerem LFA, pověřeným bezpečnostním pracovníkem klubu, hlavním pořadatelem nebo technickým delegátem.“

Pokud fanoušci či SLO považují policejní opatření za předimenzovaná, jaké jsou naopak argumenty Policie jejich rozsah?

„Jak jsem již uvedl, nasazení sil a prostředků policie se vždy odvíjí od míry rizikovosti konkrétního fotbalového utkání.“

Máte k dispozici konkrétní počty například trestných činů či přestupků, které byly při příležitosti fotbalových utkání spáchány? Kolik osob bylo v souvislosti s fotbalovými zápasy (například v uplynulém ročníku fotbalové ligy) zadrženo?

„Centrální statistiku přestupků a trestných činů spáchaných v souvislosti s konáním nejrůznějších sportovních či kulturních akcí neevidujeme.“

Se společenskou atmosférou nutnosti šetřit vyvstává také otázka nákladů opatření. Mzdových i jiných. Při otázkách na Policii jsem většinou narážel na formulaci „nutnosti vytváření nových informací“, z odpovědi Krajského ředitelství v Ústí nad Labem ale mohu důvodně předpokládat, že tyto informace existují. Eviduje Policejní prezidium celkové náklady? Jaké jsou? A považujete je v rámci vyhodnocování za hospodárně vynaložené?

„Centrální evidenci nákladů vynaložených v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci konání sportovních nebo kulturních akcí nevedeme. Jak vyplývá z výše uvedeného, pakliže jsou jednotlivá opatření v regionech realizována nad rámec běžného výkonu služby, zcela jistě s sebou nesou i finanční náklady.“

V zahraničí se ve spolupráci s aktivními fanoušky zavádí opatření, která mají zvýšit atmosféru na stadionech, například sektory na stání v Německu či kontrolované použití pyrotechniky ve Francii. Jaký máte názor na podobná „rozvolnění“? Myslíte, že jsou možná i v českém prostředí?

„Policie České republiky často řeší problematiku porušování zákazu používání pyrotechniky na stadionech. Bohužel i po aplikování větších sankcích se neustále potýkáme s tímto fenoménem při fotbalových utkání. Vzhledem k rozlišnosti právního prostředí a kultury chování fotbalových fanoušků v zahraničí a u nás nelze podmínky pro konání fotbalových utkání porovnávat s poměry na českých stadionech. Naším společným cílem by skutečně mělo být zvýšení bezpečnosti na stadionech pro všechny fanoušky fotbalu tak, aby se ani rodiče nemuseli bát vzít své děti na utkání naší nejvyšší fotbalové soutěže.“