Analýza TOP 3: Faktor X a argumenty pro i proti titulu. Slavia je o krok dál

Video se připravuje ... Na jaře se takřka do posledního kola řezali o fotbalový trůn. A deník Sport očekává, že stejný scénář přinese i nová sezona. Titul, to bude opět záležitost Sparty a Slavie. Nikdo další se do téhle párty nezapojí. Ani obrozená Viktoria ne. A kdo si sáhne na zlato? Největší předpoklady mají „sešívaní“, po dlouholetém čekání na primát extrémně hladoví. Ale pozor, nabušená Sparta bude tuze nebezpečným soupeřem. Rozhodnou maličkosti.

Výchozí stav Sparta Ještě před osmi dny by mohli na Letné být na poplach. Zejména v přípravných zápasech totiž mistr nepůsobil ani trochu komfortně. Demolice Anderlechtu 6:0 v generálce ovšem tenhle dojem přelakovala do úplně jiných barev. Sparta je na novou sezonu připravena. Brian Priske se svými kolegy přes léto ještě zdokonaloval herní šablonu 3 – 4 – 3, progres by se měl dostavit především v presinkových dovednostech. A další důležitý faktor – marodka je prakticky úplně vylidněná. Slavia Prý je mužstvo o dost dál než před rokem. Minimálně dle slov kouče Trpišovského. Generálka s Drážďany to ale nepotvrdila, což však nutně nemusí být předzvěstí problémů. Slavia zřejmě upřednostní herní schéma 3 – 4 – 3, pro které má vhodnou typologii. Kabina je konečně ve slušném zdravotním stavu, trenér bude mít z čeho vybírat. Příprava potvrdila, že hlavní zbraní bíločervené armády bude ofenziva. V předchozím ročníku sešívaní nasázeli 98 branek, magickou stovku budou atakovat znovu. Plzeň V přípravě to Plzni pod novým koučem Miroslavem Koubkem šlapalo. Vyhrála šest ze sedmi zápasů, na kempu v Rakousku pokaždé třikrát skórovala. Vrací se k zábavnému, ofenzivnímu hernímu pojetí, což přináší i větší rizika směrem dozadu. Pokud to jen trošku půjde, znovu hodlá nahánět pražské rivaly v dostizích o ligový trůn. Cíl je jasný – napravit bídné jaro, zůstat v elitní trojce a zvládnout kvalifikaci do Konferenční ligy. Slavia hledá levého beka. Lingr má souhlas k odchodu, hledá se kupec pro Plavšiče Video se připravuje ...

Složení kádru Sparta Sportovní ředitel Tomáš Rosický doplňoval kádr pozvolna, útočník Victor Olatunji a stoper James Gomez dorazili až v týdnu před prvním ligovým kolem. Bolet může odchod Tomáše Čvančary do bundesligy, Sparta ale má možnosti, jak ho nahradit. Veljko Birmančevič vypadá zajímavě, stoprocentně fit je po vleklém zranění Jakub Pešek. Nejistota ovšem svírá brankářský post. Pražané nadále toužebně vyhlížejí návrat Matěje Kováře. Měl by dopadnout, ruka v rukávě ale stále není. A čas běží… Slavia Během léta přišla Slavia o klíčovou levou stranu. Do CZ Bělehrad zmizel Peter Olayinka, do Benfiky přestoupil David Jurásek. Těžké, ovšem předpokládané ztráty Slavia nahradí z vlastních zdrojů – Provodem, Schranzem, Jurečkou či mladším Juráskem. Levé křídlo zvládne i severská posila Conrad Wallem. Slavia byla na trhu znovu aktivní. Kádr vyšperkovala ofenzivní esa Chytil a Tijani, z hostování se vrátili Vlček s Tomičem, klub investoval do zraněného stopera Sinjana. Pohyby směrem ven určitě nastanou. Řeší se Plavšičův návrat do Baníku, Benfica by chtěla i druhého z Jurásků. Plzeň Ze Slavie ulovila Ibrahima Traorého, uplatnila přibližně dvacetimilionovou opci na Rafia Durosinmiho. Z hostování se vrátili mladíci Pavel Šulc, Robin Hranáč a Filip Čihák, který si ale na startu přípravy poranil rameno. Směrem dopředu je Plzeň silná a nachystaná, přijít by mohl maximálně hotový hráč na kraj obrany, kde kádr „teče“ po těžkém zranění Milana Havla. Naopak k mání jsou Jindřich Staněk a Pavel Bucha, na plzeňské opory ale zatím není adekvátní nabídka. Kovář? Pořád může pokračovat, říká Rosický. Nepočítám, že někdo odejde, ale… Video se připravuje ...

Faktor X Sparta Lars Friis Na první pohled možná trochu nenápadný člen realizačního, ovšem svým vlivem na zisk titulu naprosto zásadní. Priskeho severský asistent platí za ofenzivního mága. Stačí si ostatně připomenout, jak pro druhou polovinu sezony nabušil trio Kuchta, Čvančara, Haraslín. A to byl ve Spartě s cestou týden… Během léta měl Friis prostor, aby na útočné složce hry dál pracoval, hráče už z jara dokonale znal. K ruce navíc dostal řadu dalších zajímavých zbraní. Buďte si jistí, že Sparta bude dávat góly. Hromadu gólů. Slavia Christos Zafeiris V zimě přišel za padesát milionů z Haugesundu. Rychle se adaptoval, Trpišovský mu poskytl dostatek prostoru a podsaditý Nor ukazoval svoje přednosti: rychlost myšlení, herní inteligenci, práci s míčem na malém prostoru, chytrou přihrávku v okolí boxu, driblérské schopnosti a úžasné vedení míče. Ke konci ročníku se vytrácel, možná i proto skončila Slavia opět bez titulu. Tato sezona však má být jeho. Že fanoušci vidí v Norovi druhého Stancia? Proč ne! On má potenciál být mnohem lepší. Plzeň Rafiu Durosinmi Ve dvacetiletém bombarďákovi třímá Plzeň zajímavý obchodní artikl. Už na jaře skóroval proti Slavii i Spartě, postupně si buduje silnou pozici. Pokud nabere od startu sezony správnou fazonu, dostane prostor na hřišti a může střílet mraky gólů. Na českých ligových trávnících moc podobných typů neběhá, navíc se zdaleka nedotkl herního stropu. Právě on by Plzni mohl po roční pauze přihrát titul. Prodej? Pořád musím do práce, nebydlím na Karibiku. Musím se chovat evropsky, říká Šádek Video se připravuje ...

Co mluví pro titul Sparta Vítěznou mentalitou, která v klubu tolik let chyběla, je teď sparťanská kabina naplněná po okraj. Kádr se navíc během léta povedlo udržet takřka pohromadě, navíc došlo k zajímavému osvěžení. Pro mistra zároveň hraje i čas. Čím déle je Priske u kormidla, tím větší síla z jeho komanda jde. Pokud si mistři odškrtnou své evropské cíle v letních předkolech, budou mít na ligu čistou hlavu. A už během jara jsme viděli, že v tomhle stavu „bez tíže“ je Sparta jen těžko k zastavení. Šance na titul podle Sportu: 40 % Slavia V první řadě ofenzivní talent. Chytil, Jurečka, Tijani, Van Buren, Tecl – to je eskadra nahánějící hrůzu. K tomu se podívejte na soupisku záložníků. Prakticky každý umí dostat bílou kouli do brány soupeře. Druhou věcí je hlad. Slavii se na druhém místě nelíbí, v uplynulých dvou letech přišla o titul vlastní vinou v nadstavbě. Mocně touží se vyškrábat nahoru, motivaci má převelikou. A za třetí magie Edenu. Před svými fanoušky ztrácí jen v naprosto výjimečných případech. Co je základ k zisku prvenství? Doma se maximálně opevnit. To Slavia umí nejlíp v lize. Šance na titul podle Sportu: 50 % Plzeň Hráčům chutná styl nového trenéra, rozestavení se třemi útočnými tykadly a vysunutými krajními obránci. V Plzni stále funguje velmi kvalitní kádr, po příchodu nových majitelů může tým hrát bez velkých ekonomických nervů. Zkušené jádro je delší dobu pospolu, hráči vědí, jak zvládat těžké zápasy. Především do ofenzivy mají trenéři spousty možností. Pozice třetího vzadu navíc Plzni sedí – před rokem pod Michalem Bílkem slavila titul, když s ní vůbec nikdo nepočítal. Šance na titul podle Sportu: 10 %

Co mluví proti titulu Sparta Ačkoli úřadující šampioni udělali pod Priskem obří výkonnostní skok v rekordním čase, Slavia je v budování kádru a své herní tváře logicky stále o něco dál. Vidět to ostatně bylo i během tří jarních derby. Do výsledků se to nepromítlo, na to ale rozhodně nelze znovu spoléhat. A druhá věc. Jak jsou Ladislav Krejčí a spol. vlastně odolní? Během jarní jízdy mohli, ale nemuseli. Teď se od nich obhajoba očekává. Cokoli jiného bude průšvih a neúspěch. To je pořádný nápor na nervovou soustavu. A hlava o titulu rozhoduje kolikrát víc než nohy. Slavia Neschopnost hrát „do plných“. Je evidentní, že proti Slavii nikdo z konkurence neotevře stavidla ofenzivy. Taky proč, když sešívaní mají vážné problémy trhat zkonsolidované obrany a precizně organizované herní systémy. V realizačním týmu přes léto vymýšleli fígle a finty, jak pevné zdivo zbourat. Už dnes dojde k první zkoušce proti vysoce neoblíbenému Hradci Králové. A druhý problém? Venkovní zápasy! Na jaře Slavia na cizím stadionu pětkrát v řadě nevyhrála, což ji stálo titul. Plzeň Nepříjemné trable řeší trenéři v defenzivě, z jejího fungování přitom vychází každý úspěšný tým. Vypadli tři zranění hráči (Pernica, Čihák, Havel), vedle kapitána Hejdy by Plzeň potřebovala minimálně jednoho zkušeného, kvalitního stopera. Varováním je i zpackané jaro – dominovala pražská „S“, naopak Plzeň spadla do ligového podprůměru. Na tým může znovu lehce padnout deka, hodně napoví vstup do ligy i do kvalifikace o Konferenční ligu. Ševčík půjde před Karabce, Šín potáhne Baník. Co Jurásek a Zafeiris? Video se připravuje ...