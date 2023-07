ONLINE + VIDEO: Zlín - Sparta. Vindahlův debut v dresu Pražanů?

Obhájce titulu Sparta hraje ve 2. kole FORTUNA:LIGY na hřišti Zlína. Letenští výhrou nad Olomoucí zvládli vstup do sezony a před pár dny také vyřešili situaci mezi brankáři. Místo Matěje Kováře přivedli Petera Vindahla, Dán by se už dnes mohl objevit mezi třemi tyčemi. Zlín má co napravovat, před týdnem prohrál v Karviné vysoko 1:4. Dokáže potrápit favorita? ONLINE přenos i VIDEA z utkání sledujte od 15.00 na iSport.cz!