LM ONLINE: Dvě velké bitvy! Liverpool hostí Real Madrid a PSG vyzve Bayern

Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
Kylian Mbappé otevřel skóre proti Barceloně
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Fotbalová Liga mistrů pokračuje v úterý a ve středu čtvrtým kolem ligové fáze. Pět týmů zatím neztratilo ani bod a v případě další výhry prakticky jistě stvrdí postup do vyřazovací části. Obhájce trofeje Paris St. Germain v souboji dvou stoprocentních týmů přivítá Bayern Mnichov, dosud bezchybný Real Madrid se představí v Liverpoolu. PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem bude hrát na hřišti Olympiakosu Pireus. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Chelsea32017:46
11Sporting32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

