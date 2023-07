ONLINE + VIDEO: Bohemians - Teplice 0:0. Dolehne na domácí pohárová cesta?

Bohemians hostí v rámci druhého kola FORTUNA:LIGY Teplice. Skláři mají za sebou povedený vstup do nového ročníku, v úvodním ligovém zápase totiž koncentrovaným výkonem porazili doma Plzeň a potvrdili dobré výkony pod trenérem Frťalou. Domácí by si naopak rádi napravili reputaci po výsledkově neúspěšné pohárové cestě do Norska, i oni však první kolo zvládli za tři body, vyhráli v Pardubicích. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových okamžiků duelu od 15 hodin na webu iSport.cz.