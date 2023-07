Blázinec v Boleslavi. Matějovský šel dolů kvůli emocím, Kulič jako tajtrlík

Nůž do zad si zarazili sami - neproměnili penaltu, šli do deseti, dvakrát inkasovali, přesto fotbalisté Mladé Boleslavi ve druhém kole ligy nakonec doslova urvali remízu s Libercem 2:2.

Zvedl se ze sedačky a odkráčel k autu. Už toho na něj bylo moc. Ludvík Karl, mocný majitel libereckého klubu, si konec duelu v Mladé Boleslavi rozhodně neužil. Jeho skvadra vedla ještě čtvrt hodiny před koncem o dvě branky, navíc hrála přesilovku. Přesto brala nuzný bod.

Boleslavští, kteří se ve druhé půli neuvěřitelně vzepjali, srovnali náskok Severočechů a vyhrabali se z bahna, do nějž zapadli vlastní vinou. Nejprve zahodili penaltu - Vasil Kušej ji kopl bídně - poté se nechal vyloučit za dupnutí na soka Dominik Kostka. „Myslím, že to bylo nešťastné, ale rozhodčí rozhodli, vyřešeno,“ nevymlouval se domácí kouč Marek Kulič. Ke všemu jim hosté zasadili během druhé půle dvě rány. Zdálo se, že je jasno.

Domácí jeli ve velkých emocích. Kvůli nim byl o půli stažen kapitán Marek Matějovský, který dával rozladěnost hodně najevo. „Byl to trochu guláš,“ usmál se stoper Marek Suchý.

„Po tom hororovém začátku jsme převzali otěže. První půlka byla skvělá. Máme převahu, jednoho hráče navíc, byla to od nás velká hloupost. Druhý poločas se nám nepovedl,“ litoval obránce Matěj Chaluš, autor první trefy Slovanu.

Ano, Liberec šel za vítězstvím ve velmi vlažném tempu, zato domácí dupali naplno. Trenér Kulič přispěl skvělým střídáním. Tomáš Ladra, jenž přišel o půli, byl mužem zápasu, Matěj Pulkrab skóroval. Rovněž trochu zapomenutý talent Patrik Žitný zaválel.

Mladá Boleslav - Liberec: Pulkrabův zásah! Skvěle využil Žitného centru, 1:2 Video se připravuje ...

Naopak hosté taková rozhodnutí neudělali. „Střídání nám nepomohla, spíše ublížila,“ přiznal kouč Luboš Kozel.

Útočník Filip Horský měl šanci, neprosadil se. Nicolas Penner, novic z Českých Budějovic, jenž nahradil výtečného Christiana Frýdka, kterého trápily křeče, udělal kardinální chybu. V 78. minutě přišel u šestnáctky o míč, ukázalo se přesně, co mu je vytýkáno. Do souboje šel naivně i měkce. „Nevím, co tam vymýšlel. To mu určitě vyčtu,“ netajil Kozel.

Po tomto kiksu snížil důrazný Matěj Pulkrab, dvě minuty před koncem srovnal po standardní situaci rovněž hlavou Marek Suchý. „Ve druhý půli byl od nás výkon až obdivuhodný,“ radoval se remízový střelec. „Takové standardky mám nejradši. Snažím si to natajmovat, schovat se někomu za záda,“ popisoval. „Nejdřív jsem myslel, že to jde vedle. A pak už jsem ani neměl sílu slavit,“ vykládal.

„To já jsem tam lítal jako tajtrlík,“ přiznal Kulič. „Přitom jsem byl docela klidný narozdíl od prvního zápasu. Až na konci to šlo zase nahoru. Bylo to bláznivý.“

Mladá Boleslav - Liberec: Suchý v závěru po Ladrově centru srovnal na 2:2! Video se připravuje ...