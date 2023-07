Hranáč po premiéře: V hlavě to je náročné, ale teď musíme porazit Dritu

Poprvé v sezoně dostal šanci v plzeňské sestavě. Uprostřed stoperské trojky odehrál Robin Hranáč (23) v utkání druhého kola FORTUNA:LIGY proti Hradci velmi dobrou partii. Jenže radost z povedeného výkonu zkazil hektický závěr, ve kterém hosté v posledních vteřinách dotlačili míč do sítě a srovnali na konečných 1:1. „Je to pro nás složité,“ hlesl nadaný bek, když hodnotil ztracené utkání.

Co se stalo v závěru?

„Pro nás je to náročné v hlavě. Věděli jsme, že Gabriel bude házet dlouhé auty, měli jsme na to připravený systém. Jenže nám to vypadlo z vápna na odražený míč, hradecký hráč centroval, někteří jejich hráči vybíhali z ofsajdu, to kluky zmátlo. Pak přišel další centr na zadní tyč a skončilo to takhle.“

Je těžké vstřebat ztracené utkání?

„Je to složité, ale čeká nás další nesmírně důležitý zápas. Musíme se dát psychicky dohromady, zmobilizovat síly, bojovat s Dritou v odvetě (2. předkola Konferenční ligy) a postoupit.“

Mrzelo vás, že jste se v prvních dvou zápasech nevešel do sestavy?

„Trenér mi říkal, ať jsem trpělivý, že šance přijde a přišla teď s Hradcem. Byl jsem v klidu, jsem rád, že mohu nastupovat vedle takových hráčů, za to jsem opravdu vděčný. Hrálo se mi dobře, ale bohužel to zhořklo na konci.“

Vyhovovalo vám rozestavení se stoperskou trojicí, navíc když jste měl vedle sebe zkušené Lukáše Hejdu a Václava Jemelku?

„Je to výhoda, jejich zkušenosti jsou znát. Osobně můžu nastoupit v tom trojlístku na jakékoliv straně, v jiném rozestavení klidně i na beku, nevadí mi to, tam můžu využít svou rychlost. Dneska jsem ji využil uprostřed při dlouhých brejcích, pokrývali jsme to celkem dobře. Bohužel pro nás zápas dopadl remízou.“

Až na konci třetího soutěžního zápasu jste vstřelili první branku. Pomůže vám to do čtvrteční odvety s Dritou?

„Přesvědčili jsme se už v přípravě, že můžeme dávat spoustu gólů i hodně dobrým týmům. Bohužel nám to tam teď nepadalo, ale Hejdys (kapitán Lukáš Hejda) to odstartoval, rozstřílíme se.“

Jaká byla po utkání nálada v kabině?

„Pro nás je to složité, ale zítra je nový den, zase přijdeme do práce, do kabiny a začneme pracovat na odvetě. Je to pro nás hodně důležité, musíme Dritu porazit. Odstartovali jsme to proti Hradci tím, že jsme dali aspoň jeden gól. Venku je to vždycky náročné, zahraniční soupeři nám nachystají nepříjemné podmínky, ale musíme to zvládnout.“

Vychutnal jste si proti Hradci hodně soubojů se silným Vašulínem?

„Věděl jsem, že bude hrát na mě, souboje jsou jeho hlavní doména. Je to dobrý kluk, férově jsme si to spolu rozdali. Myslím, že jsem měl navrch, ale ztracený závěr nám zápas pokazil.“