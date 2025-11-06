Předplatné

ONLINE: Plzeň - Fenerbahce. Druhý evropský test pro Hyského, naváže Viktoria na triumf v Římě?

Hráči Plzně se radují z úvodní branky
Hráči Plzně se radují z úvodní brankyZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Prince Adu slaví gól do sítě Baníku
Prince Adu srovnal v Teplicích na 1:1
Trenér Plzně Martin Hyský
Plzeňský Rafiu Durosinmi
Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Fenerbahce
Plzeňský kouč Martin Hyský oslavuje snový vstup na evropskou scénu do půli těla svlečený
Plzeňští fotbalisté bujaře oslavují triumf nad AS Řím
Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká čtvrté utkání v ligové fázi Evropské ligy. Západočeši se doma představí proti tureckému Fenerbahce. Oba týmy aktuálně drží sérii sedmi soutěžních zápasů bez porážky. Plzeňští budou chtít přidat třetí výhru v soutěži, která by je výrazně přiblížila k postupu do jarní fáze. Podaří se svěřencům Martina Hyského navázat na senzační triumf v Římě i na domácí půdě proti nepříjemnému tureckému soupeři? Utkání startuje ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland33008:29
2Braga33005:09
3Lyon33005:09
4Záhřeb32107:37
5Plzeň32106:27
6Freiburg32105:27
7Ferencváros32105:37
8Brann32015:26
9Celta Vigo32016:46
10Aston Villa32014:26
11Lille32016:56
12GA Eagles32014:36
13Young Boys32016:66
14Fenerbahce32014:46
15FC Porto32013:36
16Real Betis31204:25
17Nottingham Forest31116:54
18Boloňa31113:34
19Genk31111:14
20PAOK31115:64
21Celtic31113:44
22Panathinaikos31026:63
23AS Řím31023:43
24Basilej31023:43
25Feyenoord31023:43
26Ludogorets31024:63
27Sturm Graz31023:53
28FCSB31022:43
29Stuttgart31022:43
30CZ Bělehrad30122:51
31Malmö30122:61
32M. Tel-Aviv30121:61
33Nice30033:60
34Salcburk30032:60
35Utrecht30030:40
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

