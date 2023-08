Kuchta: první gól, a pak... Před Kodaní důležité, říká. Chválil Birmančeviče

Co před týdnem ve Zlíně značně skřípalo, se v sobotu proti Pardubicím proměnilo v klíč k výprasku. Sparta dostala víc do hry ofenzivní trio v čele s Janem Kuchtou, který se ve 3. kole FORTUNA:LIGY nastartoval prvním gólem v nové sezoně. Při výhře 5:2 do deseti minut přidal i druhý. Před úvodní bitvou o Ligu mistrů v Kodani ideální načasování. „Je to pro mě hodně důležité,“ řekl Kuchta. A co víc, na Letné zářili i jeho parťáci z útoku Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín.

Jen pro připomenutí – Jan Kuchta po loňském příchodu z Lokomotivu Moskva čekal ve Spartě na ligový gól deset kol. A i když pět z nich prostál na tribuně kvůli trestu za kopnutí do hlavy libereckého brankáře Oliviera Vliegena, do 1. října na hřišti vypadal frustrovaný, nevyladěný… Ale co bylo pak? První zásah ho nastartoval, v dalších dvou zápasech slavil tři trefy.

„Potřebujeme, aby Kuchta dával góly. Víme, že je pro nás hodně důležitý hráč a on jako útočník góly taky potřebuje, protože tím získává sebevědomí, jistotu a cítí se pak mnohem líp,“ líčil kouč Sparty Brian Priske.

Z tohoto pohledu se Letenským nemohlo před úterní úvodní bitvou o Ligu mistrů přihodit nic lepšího. Reprezentační útočník v sobotu proti Pardubicím načal gólový účet v nové sezoně, tentokrát už ve třetím kole. A co víc, v rozmezí deseti minut se trefil hned dvakrát.

„Je to úleva, na ten gól jsem čekal. Jsem rád, že to přišlo už v tomhle zápase, navíc ještě doma před našimi fanoušky. Doufám, že se teď dostanu zase do pohody, před Kodaní je to pro mě hodně důležité,“ řekl Kuchta.

Poprvé udeřil hlavou, druhý gól dal po individuální akci, kdy si převzal dlouhý balon od Ladislava Krejčího, agresivně se natlačil před stopera Denise Donáta a Viktoru Budinskému procpal míč mezi nohama. Kuchta tak využil vlastních předností, ale taky špatného bránění Východočechů. „Naivní, dětské,“ komentoval defenzivu kouč Pardubic Radoslav Kováč.

Sparta - Pardubice: Krejčí nastartoval Kuchtu, který nasadil Budinskému housle, 3:0 Video se připravuje ...

Kuchta se rázem dostal do ráže, jenže je jen jedním z hrotů ofenzivního trojzubce Letenských. Proto další dobrou zprávu pro rudé nese jeho první sobotní zásah. Sparťanský útočník se prosadil po centru Veljka Birmančeviče, jenž dorazil na Letnou letos v létě. Zřejmě už jako plánovaná náhrada za Tomáše Čvančaru, novou posilu Borussie Mönchengladbach.

„Byl to první zápas, kdy nám to s Veljkem takhle bodově vyšlo. Ale ta spolupráce by mohla být ještě lepší. On je fantastický hráč, ten fotbal vidí, stejně tak viděl mě při tom gólu ve vápně, byl jsem volný a krásně mi to tam nasypal z první. Byla to hezká akce odzadu, krásně jsem to i trefil,“ pochvaloval si Kuchta.

Birmančevičovi tak pomohl k prvnímu bodu v lize za Spartu. Patička, klička, rychlost, výbušnost, centr. To ano, ale dosud všechno bez finále, srbského ofenzivního hráče občas provázela i zbrklost v zakončení. Ale proti Pardubicím nakonec uťal i čekání na premiérovou branku. Po brilantní přihrávce Qazima Laciho za obranu napálil míč pod břevno.

„První zápasy v sezoně a minulý rok ve Francii neměl moc čísla, což teď přišlo a je důležité, že se jeho výkon promítne i ve statistikách. Jsem si jistý, že toho od něj uvidíme víc. Byl taky dobrý v defenzivě, měl tam hodně návratů, represinků,“ podotkl Priske. „Ale jsem velmi šťastný za to, co nahoře předvedli všichni tři hráči,“ dodal.

Gólově se prosadil i třetí z party Lukáš Haraslín a po poločase už odpočíval. Zkrátka v ofenzivě Letenským vyšlo to, co si zhruba před zápasem narýsovali. Ale pochopitelně Pardubice nejsou Kodaň.

Sparťané musí sobotní výkon v ofenzivě předvést i v úterý ve třetím předkole Ligy mistrů. A naopak doladit defenzivu, v níž v závěru ztratili proti Kováčově týmu koncentraci a dvakrát inkasovali. „Polevili jsme a je to varování. Navíc Kodaň bude jiný level,“ zdůraznil Kuchta.